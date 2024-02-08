Мостовой ответил, считает ли Джикию легендой «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил место Георгия Джикии в истории клуба.

«Джикия – легенда «Спартака», это сто процентов. Он в команде уже восьмой год, выигрывал трофеи со «Спартаком». Плюс он всегда был основным игроком, лидером команды. Это важный игрок.

Но сейчас он переживает непростое время, непонятно, почему руководство клуба поступает подобным образом с такими людьми. Я прекрасно понимаю Джикию, я сам был в таких ситуациях», – сказал Мостовой.