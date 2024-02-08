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    Мостовой ответил, считает ли Джикию легендой «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил место Георгия Джикии в истории клуба.

    «Джикия – легенда «Спартака», это сто процентов. Он в команде уже восьмой год, выигрывал трофеи со «Спартаком». Плюс он всегда был основным игроком, лидером команды. Это важный игрок.

    Но сейчас он переживает непростое время, непонятно, почему руководство клуба поступает подобным образом с такими людьми. Я прекрасно понимаю Джикию, я сам был в таких ситуациях», – сказал Мостовой.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.02.2024 21:44
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    Комментарии (6)
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    k611
    1707418180
    Лишь бы масла в огонь подлить. "Эксперт" тренерской работы.
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    WE ARE FOR PETER
    1707418592
    Секта там везде потому и бардак
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    Krics
    1707419912
    Санёк на содержании Лёньки,он то точно не легенда Спартака,ихмо.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707421772
    8 лет за спартак, конечно же легенда! По нынешним временам тем более
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