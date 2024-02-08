Чернов заявил об уникальности новичка «Спартака» Угальде

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил игру новичка команды Манфреда Угальде.

Москвичи купили коста-риканца у «Твенте» за 13 миллионов евро.

В 2 матчах за «Спартак» у Угальде 0 результативных действий.

У Манфреда 6 матчей и гол за сборную Коста-Рики.

«Пока в адаптации. Понятное дело, что у нас много испаноговорящих ребят. Он к ним поближе, стараются, чтобы влился в коллектив. А так, хороший и обученный футболист, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было. У него хорошее завершение. Все свои моменты реализовывает на тренировках. Также отмечу скорость и открывание», – сказал Чернов.