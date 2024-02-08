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    Чернов заявил об уникальности новичка «Спартака» Угальде

    Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил игру новичка команды Манфреда Угальде.

    • Москвичи купили коста-риканца у «Твенте» за 13 миллионов евро.
    • В 2 матчах за «Спартак» у Угальде 0 результативных действий.
    • У Манфреда 6 матчей и гол за сборную Коста-Рики.

    «Пока в адаптации. Понятное дело, что у нас много испаноговорящих ребят. Он к ним поближе, стараются, чтобы влился в коллектив. А так, хороший и обученный футболист, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было. У него хорошее завершение. Все свои моменты реализовывает на тренировках. Также отмечу скорость и открывание», – сказал Чернов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2024 21:37
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    Комментарии (6)
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    WE ARE FOR PETER
    1707418632
    Подлизнул грамотно
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707421973
    Весь Спартак уникум)
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    VVM1964
    1707423353
    Поживем, увидим, оценим....
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    VPERDIV SPARTAK
    1707423471
    Пару тройку игр а потом курить)
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    zigbert
    1707478287
    Хочется верить что игра в Спартаке у него получится.
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