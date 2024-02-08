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    • Стало известно, чью сторону заняли игроки «Спартака» в конфликте Джикии и Абаскаля

    Стало известно, чью сторону заняли игроки «Спартака» в конфликте Джикии и Абаскаля

    В «Спартаке» напряжены отношения главного тренера Гильермо Абаскаля и бывшего капитана Георгия Джикии. Футболисты заняли одну из сторон.

    «С уверенностью могу сказать, что и стафф, и команда – во всяком случае, русские игроки – на стороне Джикии», – сказал инсайдер Сергей Егоров.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    08.02.2024 20:41
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    Комментарии (30)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707415674
    С Ростовом команда играла против натовца
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    ivany4
    1707415971
    Пора уже руководству клуба разобраться с полуправдивыми заявлениями агентов, всяких егоровых и иже с ними, и сделать официальное заявление. Ну а если сам Джикия не хочет прекратить эту канитель, то разорвать с ним контракт по этичным соображениям и выгнать нах из клуба. Посмотрю, как после этого его возьмут в другой клуб. ЗЫ. Егоров соврет, недорого возьмет. Лишь бы заплатили.))
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    Krics
    1707415995
    А чью сторону заняли игроки Зины ,в отношении к Круговому,ихмо?
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    TIMOTHY
    1707417042
    Сектанты за испанца,а футболисты против)
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    mutabor0992
    1707417933
    Ох нехорошо это!Когда команда на лагеря делится.
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    Купа Купыч
    1707425042
    ОПГ Ромашка - 3.Вот это и есть спартаковский дух.
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    SLADE2019
    1707461294
    Честно сказать, вся эта бадяга с Джикией уже надоела. Все давно пришли к выводу, что он человек хороший, а игрок ну не очень, мягко выражаясь. Вот и хватит среднему игроку, пусть капитану команды уделять столько внимания.
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    ABF
    1707544956
    Дело игроков играть и отрабатывать свои не хилые контракты! А то мы уже на примере с Каррерой видели, как из-за срача внутри команды можно из чемпионов превратиться в безнадёжных середняков.
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    моэм
    1707827334
    Причина этого геморроя - трусливое поведение руководства , сначала пообещавшее Джикии контракт , а когда позже решили оставить Абаскаля , ни у кого не хватило смелости сказать Жоре что он не нужен и контракта не будет....ну ладно Джикия тут полный дурак но ему простительно , он футболист , а то что Шпынёв повёлся на обещалки удивляет , он обязан был выбить новый контракт года на 3-4 или у Спартака или у другого клуба ещё в прошлом году .
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    alefreddy
    1707841651
    Придется скитаться Жоре по клубам как Глушакову
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