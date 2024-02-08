Стало известно, чью сторону заняли игроки «Спартака» в конфликте Джикии и Абаскаля

В «Спартаке» напряжены отношения главного тренера Гильермо Абаскаля и бывшего капитана Георгия Джикии. Футболисты заняли одну из сторон.

«С уверенностью могу сказать, что и стафф, и команда – во всяком случае, русские игроки – на стороне Джикии», – сказал инсайдер Сергей Егоров.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.

Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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