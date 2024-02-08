Агент Джикии рассказал о реакции футболиста на предложение создать в «Спартаке» костяк из российских игроков

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев признался, что предлагал Джикии создать в команде костяк из российских игроков, чтобы иметь более выгодные позиции.

«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффриду, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого.

И мне вспоминается то, что сказало руководство «Спартака», когда переподписывало Абаскаля: «Для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто», – сказал Шпинев.