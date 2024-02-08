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    • Агент Джикии рассказал о реакции футболиста на предложение создать в «Спартаке» костяк из российских игроков

    Агент Джикии рассказал о реакции футболиста на предложение создать в «Спартаке» костяк из российских игроков

    Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев признался, что предлагал Джикии создать в команде костяк из российских игроков, чтобы иметь более выгодные позиции.

    «Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффриду, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого.

    И мне вспоминается то, что сказало руководство «Спартака», когда переподписывало Абаскаля: «Для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто», – сказал Шпинев.

    • Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: РБК

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    08.02.2024 14:26
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1707392405
    По хорошему, настоящий патриот СПАРТАКА после таких предложений, должен был расстаться с этим проходимцем!
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    ivany4
    1707397620
    После таких заявлений, голова идет кругом. ... Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме.... ... Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков....
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