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    • Агент Джикии заявил о готовности работать для игрока бесплатно

    Агент Джикии заявил о готовности работать для игрока бесплатно

    Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев сказал, что клуб не выражал недовольства в связи с его громким интервью в начале этой недели.

    Тогда Шпинев сказал, что клуб пока не сделал обещанного предложения игроку о продлении контракта и стороны вряд ли смогут договориться по условиям летом, если тренером команды останется Гильермо Абаскаль.

    «Спартак» ничего не предпринимал в плане угроз, выражения недовольства или чего-то подобного. Конечно, интервью, может быть отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное я донес.

    Просто я очень люблю Джикию. Я готов работать бесплатно и буду помогать ему чем смогу в жизни – как сыну и как другу.

    В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил.

    За полдня до интервью я предупредил «Спартак», отправив голосовое сообщение, сказал, что буду давать интервью и выскажу все прозрачно и открыто. Это было связано с тем, что поступало очень много вопросов о том, что происходит с контрактом Джикии», – сказал Шпинев.

    • Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.

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    Источник: РБК

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    08.02.2024 14:02
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1707396775
    Пусть работает за еду. Джекия посвестит и положит ему миску со жратвой у будки. :))) А сам в св.инарник пойдет.
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    ivany4
    1707397814
    После слов отчасти правдивое(!), дальше можно не читать и не обращать внимание на его слова.)))
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