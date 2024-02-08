Агент Джикии заявил о готовности работать для игрока бесплатно

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев сказал, что клуб не выражал недовольства в связи с его громким интервью в начале этой недели.

Тогда Шпинев сказал, что клуб пока не сделал обещанного предложения игроку о продлении контракта и стороны вряд ли смогут договориться по условиям летом, если тренером команды останется Гильермо Абаскаль.

«Спартак» ничего не предпринимал в плане угроз, выражения недовольства или чего-то подобного. Конечно, интервью, может быть отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное я донес.

Просто я очень люблю Джикию. Я готов работать бесплатно и буду помогать ему чем смогу в жизни – как сыну и как другу.

В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил.

За полдня до интервью я предупредил «Спартак», отправив голосовое сообщение, сказал, что буду давать интервью и выскажу все прозрачно и открыто. Это было связано с тем, что поступало очень много вопросов о том, что происходит с контрактом Джикии», – сказал Шпинев.