Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался об отношениях с руководством клуба.
«Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми – после слов, что переговоры будут в январе. Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман.
В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», – сказал Шпинев.
- Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока ранее заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.