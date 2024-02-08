Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался об отношениях с руководством клуба.

«Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми – после слов, что переговоры будут в январе. Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман.

В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», – сказал Шпинев.