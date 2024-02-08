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    • Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака»

    Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака»

    Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался об отношениях с руководством клуба.

    «Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми – после слов, что переговоры будут в январе. Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман.

    В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», – сказал Шпинев.

    • Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока ранее заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: РБК

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    08.02.2024 13:40
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    Комментарии (9)
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    САДЫЧОК
    1707389835
    Помощник хренов!
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    Иван Петров 1986
    1707390209
    Если бы тебя не было, то у жоры было бы все нормально.
    Ответить
    Suvorov71
    1707390875
    Ну что гнать лошадей, есть время можно все решить, пока все будет так, как есть к началу игр все станет на свои места
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707391674
    Склизкий этот клубик! Потекло из свинарни. Гыгыгы
    Ответить
    srg38
    1707392595
    Амарал аморален
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    k611
    1707395821
    Агент ещё больше нагнетает обстановку. Медвежья услуга получается
    Ответить
    TIMOTHY
    1707398746
    Любят там обманывать
    Ответить
    alefreddy
    1707403407
    хотят посмотреть не до конца ли сдулся Жора
    Ответить
    Krics
    1707410414
    Заказ ,Зины по любому, Джикия высказал свою позицию,а агент работает по заказу Лёньки,ихмо.
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