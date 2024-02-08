Спортивный директор «Ростова» высказался об отъезде семьи Карпина в Эстонию

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал переезд в Эстонию семьи главного тренера команды Валерия Карпина.

«Супруга Валерия Георгиевич здесь, в Абу-Даби. Отъезд в Эстонию с детьми – это обычная история: бытовая, семейная. Дети пойдут в школу. Многие из нас живут на два-три дома и города. Это абсолютно нормально. Футбольная жизнь.

У ребят, которые родом из Москвы, Питера и Томска, там родители, они мотаются туда. У Валерия Георгиевича и супруги родители живут в Эстонии. Это абсолютно естественный процесс. Не надо искать никакой подвох. Никаких опасений нет», – сказал Рыскин.