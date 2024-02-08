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    • Спортивный директор «Ростова» высказался об отъезде семьи Карпина в Эстонию

    Спортивный директор «Ростова» высказался об отъезде семьи Карпина в Эстонию

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал переезд в Эстонию семьи главного тренера команды Валерия Карпина.

    «Супруга Валерия Георгиевич здесь, в Абу-Даби. Отъезд в Эстонию с детьми – это обычная история: бытовая, семейная. Дети пойдут в школу. Многие из нас живут на два-три дома и города. Это абсолютно нормально. Футбольная жизнь.

    У ребят, которые родом из Москвы, Питера и Томска, там родители, они мотаются туда. У Валерия Георгиевича и супруги родители живут в Эстонии. Это абсолютно естественный процесс. Не надо искать никакой подвох. Никаких опасений нет», – сказал Рыскин.

    • Дарья и Валерий Карпины состоят в браке с 2017 года – пара воспитывает двух дочерей.
    • Дочь Карпина от первого брака Валерия вышла замуж в прошлом году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2024 13:04
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707404974
    Так подвох только хряки и ищут везде!! Им все и до всех есть дело со своим пятаком соваться
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    ...уефан
    1707666572
    ...хватит уже эту тему мусолить, это его жизнь и ему решать, где ему и его семье жить...
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