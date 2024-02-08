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    • Червиченко назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Джикии

    Червиченко назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Джикии

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Георгий Джикия должен перейти в «Ростов».

    «Если летом Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом. Это будет укреплением центральной зоны защиты. Осипенко с Джикией – будут великолепной связкой. Не думаю, что на это пойдет «Спартак», но для «Ростова» это было бы идеально.

    Уже все слишком сильно накалилось, но Матыцын вчера говорил, что Джикия 100% останется и всe будет в порядке. С одной стороны, немного непонятно. С другой стороны, для спартаковцев это некий оптимизм», – сказал Червиченко.

    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2024 11:54
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1707382986
    Идеальный вариант для Джекии, это полы мыть на базе Зенита! Как никак он капитан срамтака, ему будет почёт, за ушком почешем.
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    Азбука
    1707385306
    Как обычно пишут в таких случаях: "Решили сгноить игрока сборной на лавке без практики." Впрочем такое пишут про Зенит, а тут другое.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707386958
    Вчера Джик был никакой совсем! Не нужен такой игрок в Ростове да за такие деньги! Пусть у лукойла сосёт
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707387005
    Забери его к себе в офис Андрей для связки)
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