Червиченко назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Джикии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Георгий Джикия должен перейти в «Ростов».

«Если летом Джикия окажется в «Ростове», это будет идеальным вариантом. Это будет укреплением центральной зоны защиты. Осипенко с Джикией – будут великолепной связкой. Не думаю, что на это пойдет «Спартак», но для «Ростова» это было бы идеально.

Уже все слишком сильно накалилось, но Матыцын вчера говорил, что Джикия 100% останется и всe будет в порядке. С одной стороны, немного непонятно. С другой стороны, для спартаковцев это некий оптимизм», – сказал Червиченко.