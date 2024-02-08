Новичок «Динамо» описал Личку двумя словами

Вратарь «Динамо» Андрей Кудравец поделился впечатлениями от работы с главным тренером Марцелом Личкой.

– Как бы двумя словами охарактеризовал Личку как тренера?

– Строгий и импульсивный. Я уже понял, что он в упражнениях любит четкость, внимательность каждого игрока. Если что-то не так – сразу в повышенном тоне говорит, что не так, как лучше сделать. Это хорошо, когда у команды есть эмоции и человек, который их добавляет.

– В России Марцела считают общительным тренером. У вас был разговор?

– Да, общались, конечно, и до перехода, и после. Говорили по поводу модели игры, как вообще тренер видит футбол. Мне в целом стиль «Динамо» близок, потому что в БАТЭ тоже старались играть через комбинации. Выходить из обороны не длинными передачами вперед, а низом через защитников.