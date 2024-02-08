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    Новичок «Динамо» описал Личку двумя словами

    Вратарь «Динамо» Андрей Кудравец поделился впечатлениями от работы с главным тренером Марцелом Личкой.

    – Как бы двумя словами охарактеризовал Личку как тренера?

    – Строгий и импульсивный. Я уже понял, что он в упражнениях любит четкость, внимательность каждого игрока. Если что-то не так – сразу в повышенном тоне говорит, что не так, как лучше сделать. Это хорошо, когда у команды есть эмоции и человек, который их добавляет.

    – В России Марцела считают общительным тренером. У вас был разговор?

    – Да, общались, конечно, и до перехода, и после. Говорили по поводу модели игры, как вообще тренер видит футбол. Мне в целом стиль «Динамо» близок, потому что в БАТЭ тоже старались играть через комбинации. Выходить из обороны не длинными передачами вперед, а низом через защитников.

    • Кудравец присоединился к «Динамо» этой зимой.
    • Клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2024 10:49
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