В «Ростове» ответили на вопрос о подписании Джикии

«Ростов» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии. Об этом сообщил спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.

«Конечно, рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если у «Ростова» будет такой шанс. Георгий квалифицированный игрок. Я думаю, что он многим командам будет интересен. Квалифицированный игрок и лидер», – сказал Рыскин.