В «Ростове» ответили на вопрос о подписании Джикии

«Ростов» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии. Об этом сообщил спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.
«Конечно, рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если у «Ростова» будет такой шанс. Георгий квалифицированный игрок. Я думаю, что он многим командам будет интересен. Квалифицированный игрок и лидер», – сказал Рыскин.
- Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.