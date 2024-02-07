В «Ростове» недовольны решением ФИФА по Норманну

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил, что разбирательство с Матиасом Норманном будет продолжено.

В августе 2023 года футболист сбежал из России.

ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам 2,9 миллиона евро.

У Норманна есть 45 дней на исполнение решения. После этого его могут отстранить на неопределенный срок.

– Алексей Анатольевич [Рыскин] сказал, что вопросом занимаются юристы, несмотря на то, что есть решение. В чем проблема?

– Норманн будет подавать апелляцию. Мы тоже.

– В связи с чем это будет делать «Ростов»?

– Нас не устраивает сумма выплаты.