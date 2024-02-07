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    В «Ростове» недовольны решением ФИФА по Норманну

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил, что разбирательство с Матиасом Норманном будет продолжено.

    • В августе 2023 года футболист сбежал из России.
    • ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам 2,9 миллиона евро.
    • У Норманна есть 45 дней на исполнение решения. После этого его могут отстранить на неопределенный срок.

    – Алексей Анатольевич [Рыскин] сказал, что вопросом занимаются юристы, несмотря на то, что есть решение. В чем проблема?

    – Норманн будет подавать апелляцию. Мы тоже.

    – В связи с чем это будет делать «Ростов»?

    – Нас не устраивает сумма выплаты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2024 21:48
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1707333974
    Мало денег!? Так их всегда мало...удачи тогда и выбить больше
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    VPERDIV SPARTAK
    1707334850
    Туман...а какая сумма должна быть!?
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