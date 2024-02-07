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    • Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе

    Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с будущим Хвичи Кварацхелии.

    • Грузинский вингер в клубе с лета 2022 года.
    • Его статистика: 72 матча, 20 голов, 22 ассиста.
    • Контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027-го.

    «Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт.

    Ответом было: не волнуйтесь, мы здесь счастливы, давайте поговорим в конце сезона», – сказал Де Лаурентис.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    07.02.2024 17:17
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    Комментарии (7)
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    Gwynbleidd
    1707315964
    Так же было и в Рубине...
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    portero
    1707319180
    Два торгаша хотят нагреть друг друга.....
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    Bozigit
    1707320802
    Нужно двигаться дальше. Годы уходят
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    alefreddy
    1707850549
    хочет соскочить
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