Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с будущим Хвичи Кварацхелии.

Грузинский вингер в клубе с лета 2022 года.

Его статистика: 72 матча, 20 голов, 22 ассиста.

Контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027-го.

«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт.

Ответом было: не волнуйтесь, мы здесь счастливы, давайте поговорим в конце сезона», – сказал Де Лаурентис.

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