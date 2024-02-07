Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев увидел признаки скорого увольнения Абаскаля из «Спартака»

    Ловчев увидел признаки скорого увольнения Абаскаля из «Спартака»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что Гильермо Абаскаль не задержится на посту главного тренера московской команды на длительный срок.

    «Абаскаль сказал, что ему не поставлены конкретные цели на сезон, важно набраться опыта, команда молодая. Откровенно говоря, молодым состав команды я не назову. Сейчас уже достаточно много иностранцев, и надо отвечать за результат.

    У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит.

    Надо Абаскалю пояснить, в какой клуб в России его взяли. Понятно, что титулов в 21-м веке не так много, и тут он прав, но это не значит, что надо говорить о стремлении набраться опыта как цели на сезон.

    В «Спартаке» всегда высокие требования. Или ты с этими требованиями соглашаешься, этим живешь – требуешь от игроков, от клуба, или ты начинаешь оправдываться.

    Абаскаль сейчас оправдывается. Говорит о том, что кого-то растит. Это значит, что дело близится к развязке. Нельзя удовлетворяться пятым местом, и рассказывать нам о том, что растут молодые.

    По всему вижу, что Абаскаль начинает давать отступного. Чтобы потом, если что, сказать, что никому и ничего не обещал, а от него ничего и не требовали«, – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Испанец тренирует команду с лета 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ «Спартак» идет на 5-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

    Новости по теме
    Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке» 10
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 41
    Ловчев заявил о бесполезности академий клубов РПЛ 5
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2024 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Suvorov71
    1707314207
    Поживем( Бог даст) посмотрим, а там как карта .........
    Ответить
    ziborock
    1707314315
    На Матч ТВ посидишь - всяко привидится!)
    Ответить
    JTherry
    1707315290
    послушаешь Ловчева и удивишься, почему с такими "знаниями и умениями" этот перец не тренирует какую-нибудь команду - динамо, например, чтобы ему сразу совет директоров поставили цель стать чемпионом, поскольку больше 50 лет уже не пили из Кубка...) уж он то привёл днище куда надо без всяких "оправданий", что команда молодая...)))
    Ответить
    aaaaahhhh
    1707318092
    пророк однако!!!
    Ответить
    BoevStas1
    1707318300
    Все от Спартака,что то хотят)))сейчас не 90-е годы...а быть в четвёрке, вполне нормальный результат...
    Ответить
    TIMOTHY
    1707326111
    Виденье было Ловчеву) или Зарема его науськивает)
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707329180
    Ловчев с Романцевым до сих пор с 90 их от бромантама не отошли
    Ответить
    andr45
    1707392270
    А господин Ловчев сколько раз был чемпионом СССР? ОДИН РАЗ) А не хочет ли господин Ловчев вспомнить, как он с сотоварищами вылетел с треском в первую лигу? Кстати, великий, как считает господин Ловчев, БЕСКОВ вышвырнул ЛОВЧЕВА из Спартака)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+