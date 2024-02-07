Ловчев увидел признаки скорого увольнения Абаскаля из «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что Гильермо Абаскаль не задержится на посту главного тренера московской команды на длительный срок.

«Абаскаль сказал, что ему не поставлены конкретные цели на сезон, важно набраться опыта, команда молодая. Откровенно говоря, молодым состав команды я не назову. Сейчас уже достаточно много иностранцев, и надо отвечать за результат.

У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит.

Надо Абаскалю пояснить, в какой клуб в России его взяли. Понятно, что титулов в 21-м веке не так много, и тут он прав, но это не значит, что надо говорить о стремлении набраться опыта как цели на сезон.

В «Спартаке» всегда высокие требования. Или ты с этими требованиями соглашаешься, этим живешь – требуешь от игроков, от клуба, или ты начинаешь оправдываться.

Абаскаль сейчас оправдывается. Говорит о том, что кого-то растит. Это значит, что дело близится к развязке. Нельзя удовлетворяться пятым местом, и рассказывать нам о том, что растут молодые.

По всему вижу, что Абаскаль начинает давать отступного. Чтобы потом, если что, сказать, что никому и ничего не обещал, а от него ничего и не требовали«, – написал Ловчев в своем телеграм-канале.