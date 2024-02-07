В РФС объяснили, почему невозможно организовать турнир сборных со странами БРИКС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что мешает организации турнира стран БРИКС для национальных сборных.

«Молодежка и дальше будет ездить в Бразилию, Парагвай, Аргентину и другие сильные футбольные страны в Южной Америке.

Отличие футбола от других видов спорта – он полностью централизован и зарегулирован. В других видах спорта, может быть, можно пригласить страны БРИКС для участия в собственных турнирах. Но в футболе это невозможно.

Какими бы нашими союзниками они ни были, федерации футбола стран БРИКС живут по правилам ФИФА. Участие в соревнованиях, которые не разрешены по правилам ФИФА, для них невозможны, потому что их исключат», – объяснил Митрофанов.