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    • В РФС объяснили, почему невозможно организовать турнир сборных со странами БРИКС

    В РФС объяснили, почему невозможно организовать турнир сборных со странами БРИКС

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что мешает организации турнира стран БРИКС для национальных сборных.

    «Молодежка и дальше будет ездить в Бразилию, Парагвай, Аргентину и другие сильные футбольные страны в Южной Америке.

    Отличие футбола от других видов спорта – он полностью централизован и зарегулирован. В других видах спорта, может быть, можно пригласить страны БРИКС для участия в собственных турнирах. Но в футболе это невозможно.

    Какими бы нашими союзниками они ни были, федерации футбола стран БРИКС живут по правилам ФИФА. Участие в соревнованиях, которые не разрешены по правилам ФИФА, для них невозможны, потому что их исключат», – объяснил Митрофанов.

    • Российские команды не играют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
    • Помимо России, в состав БРИКС входят Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия, ЮАР и Саудовская Аравия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2024 16:08
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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1707311999
    Какой странный этот БРИКС) прям как циклон,непонятный)
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    WE ARE FOR PETER
    1707312343
    Митрофанов,ну и ?
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    Ziklop
    1707313641
    зачем у нас столько чиновников в стране, в лучшем случае передастами работают! озвучивают наперебой что царь сказал и вот даже приказ выполнить не спешат или как всегда наоборот, ведь наказания нет для неприкасаемых чинуш!
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    Цугундeр
    1707314586
    Чтож ты ,фраер Митрофанов , сдал назад? Так и партбилет на стол.)
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