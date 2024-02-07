Месси прорекламирует пиво во время Супербоула: известна стоимость ролика

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снялся в рекламном ролике пивного бренда Michelob.

Вместе с ним в съемках участвовали актер Джейсон Судейкис, прославившийся благодаря роли в сериале «Тед Лассо», и бывшая звезда NFL Дэн Марино.

Эту рекламу покажут во время Супербоула. Стоимость минутного ролика оценивается в 14 миллионов долларов.