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    • Месси прорекламирует пиво во время Супербоула: известна стоимость ролика

    Месси прорекламирует пиво во время Супербоула: известна стоимость ролика

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снялся в рекламном ролике пивного бренда Michelob.

    Вместе с ним в съемках участвовали актер Джейсон Судейкис, прославившийся благодаря роли в сериале «Тед Лассо», и бывшая звезда NFL Дэн Марино.

    Эту рекламу покажут во время Супербоула. Стоимость минутного ролика оценивается в 14 миллионов долларов.

    • 36-летний Месси перебрался в МЛС в середине 2023 года.
    • Супербоул состоится в воскресенье, 11 февраля, в Лас-Вегасе.
    • Друг с другом сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Фоти Найнерс».

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    Источник: Daily Mail

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    07.02.2024 14:48
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    Комментарии (2)
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    Benifacto
    1707308844
    шляпа...
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    fakeid
    1707309720
    зря джейсон с такой фамилией подался в актёры, мог бы сделать себе карьеру в футболе)
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