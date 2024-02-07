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    • Генсек РФС: «В УЕФА со всеми прекрасный диалог, кроме одной ассоциации»

    Генсек РФС: «В УЕФА со всеми прекрасный диалог, кроме одной ассоциации»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что реальная позиция большинства европейских ассоциаций в отношении России отличается от официальной.

    «В первую очередь я хотел бы еще раз особо отметить, что азиатская конфедерация – наш надежный и долгосрочный партнер. Мы очень благодарны коллегам за понимание нашей ситуации, готовность обсуждать возможное совместное будущее.

    Мы установили уважительные отношения с руководством конфедерации и конструктивно взаимодействуем по широкому кругу вопросов.

    Если же говорить о странах-участницах, то нужно различать официальную позицию, которую можно узнать только в момент голосования, и переговорную.

    Например, в составе УЕФА со всеми прекрасный диалог. Кроме одной ассоциации. Нет федераций в составе УЕФА, которые в личном общении говорили бы, что не хотят нашего возвращения.

    Англия и Польша? Когда речь доходит до официальной позиции, многое меняется. Посмотрите, как было проведено голосование по допуску юношеских сборных России: три члена исполкома УЕФА воздержались, остальные проголосовали «за».

    Но затем стали появляться заявления от ряда ассоциаций: «Если вы допустите Россию, и мы попадем в одну группу, – играть не будем». Таких федераций было восемь, еще две заявили, что им нужно проконсультироваться с правительствами», – заявил Митрофанов.

    • Российские команды не играют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2024 14:38
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    Комментарии (6)
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    Таврида
    1707307182
    Пшекистан, знаем этих ублюдков, взорвали Севеные потоки, зассали играть на стыках в ЧМ.
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    TIMOTHY
    1707312127
    Верить или не верить,вот в чем вопрос! И кому
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    nemolod
    1707321959
    Толку от этих "прекрасных" диалогов а воз и ныне там!
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    Семëн
    1707323819
    Надо было ещё в декабре 22 валить в Азию, но нет же мы остались в Европе. Сейчас бы уже давно играли в Кубке Азии и могли бы квалификацию а ЧМ пройти. Даже фиг с ним с Карпиным....
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    BRO_football
    1707398835
    Митрофанов, судя по всему, живёт в каком-то своём выдуманном мире, где все с Россией дружат, все хотят играть с Россией и все прям очень хотят её возвращения в международные турниры! Только он совсем не помнит, кто начал бойкот России, кто его поддержал, как отреагировал УЕФА. С чего вдруг реальная позиция стран отличается от официальной, непонятно. Как Митрофанов это выяснил? Он с каждой европейской сборной общался?
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