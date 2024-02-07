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    Мостовой назвал клуб РПЛ, в который не может перейти Джикия

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, в какие клубы мог бы перейти защитник красно-белых Георгий Джикия.

    «Джикия – не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник. Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдет в другую команду. Он еще будет выбирать, к кому пойти. Любая команда его с удовольствием заберет. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА – Джикия может перейти куда угодно. Кроме, наверное, «Зенита» – там уже перебор», – сказал Мостовой.

    • Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2024 13:22
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    Комментарии (9)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707301736
    В зенит,нет не нужен
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    СпорЦмен
    1707305428
    Ну если к нам перейдет Джекия, то Мостового в тренеры до кучи. :)))) Нн бывать этому!
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    fakeid
    1707305590
    когда-то спартак перехватил джикию у зенита, было дело)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707305633
    Его уровень в Зените это мячики подавать. Гыгыгы
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    Freyd
    1707305846
    за 15 лямов берите,с паспортом же:-))
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    Freyd
    1707305903
    Интересно,когда мостового перестанут спрашивать из-за каждой куйни?Про сельту пусть расскажет.
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    rash1959
    1707310913
    Что то не наблюдается очередь за свободным игроком. Его нынешний уровень видят все кроме мостовых и ловчевых...
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