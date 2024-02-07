Мостовой назвал клуб РПЛ, в который не может перейти Джикия

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, в какие клубы мог бы перейти защитник красно-белых Георгий Джикия.

«Джикия – не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник. Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдет в другую команду. Он еще будет выбирать, к кому пойти. Любая команда его с удовольствием заберет. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА – Джикия может перейти куда угодно. Кроме, наверное, «Зенита» – там уже перебор», – сказал Мостовой.