Названы возможные соперники сборной России по товарищеским матчам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с кем сборная России может сыграть товарищеские матчи в 2024 году.

– Насколько возможно проведение матчей со сборными Беларуси, Турции и Венгрии в 2024 году?

– С Турцией мы пытались договориться в ноябре, но у них были планы на матч со сборной Германии. Найдем ли мы время? Пока не могу сказать. После Евро начинаются другие европейские соревнования.

Я бы предложил для начала сыграть с Сербией. Сейчас мы в активной стадии переговоров на второй мартовский матч. С коллегами из Беларуси ведем переговоры по лету, но пока рано о чем-то говорить, так как хочется сыграть два матча.

– А что за сборная, с которой ведутся переговоры по марту?

– Скажу лишь, что это одна из стран Латинской Америки.