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    • Названы возможные соперники сборной России по товарищеским матчам

    Названы возможные соперники сборной России по товарищеским матчам

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с кем сборная России может сыграть товарищеские матчи в 2024 году.

    – Насколько возможно проведение матчей со сборными Беларуси, Турции и Венгрии в 2024 году?

    – С Турцией мы пытались договориться в ноябре, но у них были планы на матч со сборной Германии. Найдем ли мы время? Пока не могу сказать. После Евро начинаются другие европейские соревнования.

    Я бы предложил для начала сыграть с Сербией. Сейчас мы в активной стадии переговоров на второй мартовский матч. С коллегами из Беларуси ведем переговоры по лету, но пока рано о чем-то говорить, так как хочется сыграть два матча.

    – А что за сборная, с которой ведутся переговоры по марту?

    – Скажу лишь, что это одна из стран Латинской Америки.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Товарищеский матч Россия – Сербия пройдет 21 марта на «ВТБ Арене».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    07.02.2024 10:48
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