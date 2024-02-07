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    • Мостовой: «Жалко будет, если «Спартак» не оставит Джикию. Но он не входит в планы великого Абаскаля»

    Мостовой: «Жалко будет, если «Спартак» не оставит Джикию. Но он не входит в планы великого Абаскаля»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

    «Для Джикии это хорошая ситуация в том плане, что если «Спартак» его не оставит, то он спокойно найдет себе любую команду в России. Потому что защитник такого уровня пригодится любой команде. Он спокойно может подписать контракт еще на два или три года.

    Жалко будет, если «Спартак» его не оставит. Но он не входит в плане великого Абаскаля. Жалко, что у нас ко многим заслуженным футболистам так относятся. Это зависит от людей, которые не совсем профессионально относятся к футболу», – сказал Мостовой.

    • Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2024 10:28
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    Комментарии (26)
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    СпорЦмен
    1707292492
    Абаскаль все делает правильно. Выгонит Джекию со скандалом и так же со скандалом уйдет. Развалит всю шо*лу-ё*лу, молодец!
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    dragoff
    1707292664
    А вот Мостовой, как мне кажется, рано или поздно женится на Абаскале. Он так сильно в него влюблен))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707293197
    Рыжий физрук сам на птичьих правах всвинарнике. Гыгыгы
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    г.Онега
    1707293268
    Ну этот как был не далеко ума так им и останется
    Ответить
    k611
    1707295238
    Если бы Джикия показывал выдающуюся игру, то тогда конечно к тренеру были бы вопросы. Но здесь решение по игровым принципам. Нет неприкасаемых игроков, на то он и главный тренер. Не будет же школьник диктовать свои условия директору школы. Это будет абсурд.
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    SLADE2019
    1707296454
    Вот что значит в спартаковской обойме быть! Столько шума про запасного игрока.
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    DOCTOR PENALTY
    1707297000
    Абаскаль по-бычьи упрямо добивает русскую раздевалку в Спартаке, которая с первого дня его появления поняла, что это физрук, не более. Джикия там самый авторитетный, вот ему больше всех и достаётся. Попало и Соболеву, и Селихову, и Зобнину - все они полируют регулярно лавку. Если бездарное клубное начальство не остановит рыжего негодяя, деградация будет продолжаться. Не помогут даже звёздные приобретения.
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    O-kolesov
    1707299987
    Я думаю, Абаскаль спецом нарывается на то, чтобы его выперли с треском. Получит неустойку и белым лебедем в свою Испанию.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707301509
    Свинский подход в Тушино ко всем
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1707305233
    Георгий много раз привозил и просто ошибался. Возможно есть причины, спад как это бывает. Надеюсь увидеть его в хорошей спортивной форме в Спартаке
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