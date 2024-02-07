Мостовой: «Жалко будет, если «Спартак» не оставит Джикию. Но он не входит в планы великого Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.
«Для Джикии это хорошая ситуация в том плане, что если «Спартак» его не оставит, то он спокойно найдет себе любую команду в России. Потому что защитник такого уровня пригодится любой команде. Он спокойно может подписать контракт еще на два или три года.
Жалко будет, если «Спартак» его не оставит. Но он не входит в плане великого Абаскаля. Жалко, что у нас ко многим заслуженным футболистам так относятся. Это зависит от людей, которые не совсем профессионально относятся к футболу», – сказал Мостовой.
- Действующий контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.