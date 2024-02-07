В РФС рассказали о возможном продлении контракта с Карпиным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Как оцените работу Валерия Карпина в 2023 году?

– Он проводит тяжелейший сезон. Быть главным тренером «Ростова» с закрытым аэропортом и таким количеством матчей, готовить сборную, искать мотивацию, живя в автобусе, не имея выходных – это очень сложно. Работа тренера крайне эмоциональная. Можно только представить, насколько он выхолощен.

Карпин проводит великолепный сезон в сборной. Несмотря на сложнейшую ситуацию, он мотивирует игроков. Да, может быть, он где-то резок в высказываниях, где-то не совсем корректен. Но мы все учимся в этой ситуации, которую можно назвать из ряда вон выходящей. Если коротко, мы довольны его работой.

– Летом у него истекает контракт. Не пора ли разговаривать о новом?

– Исходим из того, что мы удовлетворены его работой. Понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение.