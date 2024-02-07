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    • В РФС рассказали о возможном продлении контракта с Карпиным

    В РФС рассказали о возможном продлении контракта с Карпиным

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    – Как оцените работу Валерия Карпина в 2023 году?

    – Он проводит тяжелейший сезон. Быть главным тренером «Ростова» с закрытым аэропортом и таким количеством матчей, готовить сборную, искать мотивацию, живя в автобусе, не имея выходных – это очень сложно. Работа тренера крайне эмоциональная. Можно только представить, насколько он выхолощен.

    Карпин проводит великолепный сезон в сборной. Несмотря на сложнейшую ситуацию, он мотивирует игроков. Да, может быть, он где-то резок в высказываниях, где-то не совсем корректен. Но мы все учимся в этой ситуации, которую можно назвать из ряда вон выходящей. Если коротко, мы довольны его работой.

    – Летом у него истекает контракт. Не пора ли разговаривать о новом?

    – Исходим из того, что мы удовлетворены его работой. Понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.
    • Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний Карпин работает главным тренером «Ростова».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    07.02.2024 10:05
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    Комментарии (18)
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    Taps
    1707294309
    Пусть сборную Эстонии тренирует ...
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    VVM1964
    1707295167
    Правильно - в трудные времена "Коней на переправе не меняют" ... Впрочем, по моему это я не к месту - "Шило на мыло не меняют" - ВОТ !!! ))) А кроме "мыла" или "шила" я никого и не вижу, да и нужно ли ?... - всё равно игры носят сугубо тренировочный характер...
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    DOCTOR PENALTY
    1707298149
    Карпин - это самый лучший на сегодня вариант.
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    TIMOTHY
    1707300743
    Валера нормальный тренер сборной! Многие футболисты идут именно к нему и в Ростов и в сборную
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    WE ARE FOR PETER
    1707300955
    Валера верим
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707301593
    Карпин тренер то что надо!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707302708
    За Карпина
    Ответить
    zigbert
    1707307889
    Пусть тренирует если у него еще есть силы.
    Ответить
    Цугундeр
    1707317516
    "Ми не против, таварищь Митрафанов. " )
    Ответить
    nemolod
    1707323011
    Так как сейчас сборная и клубы могут играть только товарняки ,тренером сборной может быть кто-то другой от Романцева и Семина до Мостового! И от этого в сборной ничего особо не изменится-турниров то все равно нет!
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