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    Генсек РФС рассказал о подходе ФИФА к отстранению России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отношении ФИФА к возможному возвращению России на официальные турниры.

    «В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России. У них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошел чемпионат мира.

    Но ФИФА не хочет быть организацией, которая примет решение: «Вы договоритесь друг с другом, мы согласимся. Но вмешиваться в вашу систему взаимоотношений неправильно». Пока ФИФА нейтральны, на них давление снижается.

    Но как только они станут проактивными, давление усилится. Плюс мы помним, где проходит следующий чемпионат мира. Поэтому ФИФА занимает аккуратную позицию.

    Когда мы договорились о возвращении юношеских команд, ФИФА в этот же день и без обращения сняла отстранение сборных U-17. Они увидели, что УЕФА снимает запрет, и заявили: «Зачем вам соревноваться, если на наш уровень вы не пройдете? Поэтому снимаем отстранение автоматически».

    Причем у ФИФА нет никаких оговорок про техническую возможность. Если УЕФА не найдет техническую возможность, то и ФИФА ничем и не рискует», – сказал Митрофанов.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • 26 сентября 2023 года УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. 10 октября решение было отменено из-за отказа нескольких стран играть против РФ.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    07.02.2024 09:48
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    Комментарии (6)
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    СпорЦмен
    1707290085
    Самостоятельная организация не имеит мнения, смешно. После ухода Блаттера, футбол умер, началась политика. Второе Евровидение, скоро будут голосовать, кто победитель!
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    fiderobk
    1707290175
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    FanatSerj
    1707291333
    "Нейтрально" это когда все участвую по спортивному принципу, а не вот так что эта страна воюет, но она очень "демократическая" поэтому ей можно участвовать, а вот эта страна недостаточно "демократична" поэтому отстраняем. В каком месте тут нейтрально? ))) А США так перманентно тогда в футболе не должно участвовать, нет времени когда они куда то не вторгались, не бомбили и не строили своих военных баз в других странах где их никто не звал.
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    Айболид
    1707293319
    Какой там может быть подход у марионеточной организации ?
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    nemolod
    1707322342
    А ФИФА и не будет парится-ей членские взносы платят,а на остальное по барабану !
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