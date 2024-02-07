Генсек РФС рассказал о подходе ФИФА к отстранению России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отношении ФИФА к возможному возвращению России на официальные турниры.

«В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России. У них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошел чемпионат мира.

Но ФИФА не хочет быть организацией, которая примет решение: «Вы договоритесь друг с другом, мы согласимся. Но вмешиваться в вашу систему взаимоотношений неправильно». Пока ФИФА нейтральны, на них давление снижается.

Но как только они станут проактивными, давление усилится. Плюс мы помним, где проходит следующий чемпионат мира. Поэтому ФИФА занимает аккуратную позицию.

Когда мы договорились о возвращении юношеских команд, ФИФА в этот же день и без обращения сняла отстранение сборных U-17. Они увидели, что УЕФА снимает запрет, и заявили: «Зачем вам соревноваться, если на наш уровень вы не пройдете? Поэтому снимаем отстранение автоматически».

Причем у ФИФА нет никаких оговорок про техническую возможность. Если УЕФА не найдет техническую возможность, то и ФИФА ничем и не рискует», – сказал Митрофанов.