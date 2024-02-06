Николич оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о положении Георгия Джикии в «Спартаке».
– Как вы смотрите на ситуацию с Джикией?
– Прекрасно помню его. Он один из самых сильных игроков РПЛ, всегда уважал его как человека и как игрока.
Жалко, что в «Спартаке» не получается сейчас. Мне всегда нравились такие игроки, как Джикия.
– Что значит «такие»?
– С характером, хорошие личностные качества, бойцы.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.