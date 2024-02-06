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    Николич оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о положении Георгия Джикии в «Спартаке».

    – Как вы смотрите на ситуацию с Джикией?

    – Прекрасно помню его. Он один из самых сильных игроков РПЛ, всегда уважал его как человека и как игрока.

    Жалко, что в «Спартаке» не получается сейчас. Мне всегда нравились такие игроки, как Джикия.

    – Что значит «такие»?

    – С характером, хорошие личностные качества, бойцы.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2024 23:37
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    Комментарии (5)
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    шахта Заполярная
    1707257570
    Кто еще не оценил ситуацию с Джикией. Оставьте же его уже в покое, и так без сопливых скользко
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    timon2401
    1707280163
    Не хило видно агент Джикии закинул что только его и обсуждают)) на повестку дня ещё в Госдуме осталось вынести, оставлять ли Георгия или всё таки нет?!
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    alefreddy
    1707290685
    так покупайте господа да и подороже а так порожняк гонять
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    andr45
    1707291303
    Считаю необходимым дело Джикии обсудить на внеочередном заседании Комитета по правам человек ООН! ЖОРИК, ДЕРЖИСЬ, ВСЯ АНТИСПАРТАКОВЩИНА С ТОБОЙ!!!
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