Николич оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о положении Георгия Джикии в «Спартаке».

– Как вы смотрите на ситуацию с Джикией?

– Прекрасно помню его. Он один из самых сильных игроков РПЛ, всегда уважал его как человека и как игрока.

Жалко, что в «Спартаке» не получается сейчас. Мне всегда нравились такие игроки, как Джикия.

– Что значит «такие»?

– С характером, хорошие личностные качества, бойцы.