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    ЦСКА улучшил предложение по Венделу

    Андре Кюри, агент нападающего «Порту» Вендела, сообщил, что ЦСКА не оставляет попыток заполучить его клиента.

    «Вероятность того, что Вендел окажется в России, еще есть. «Порту» хочет получить за игрока 5 миллионов евро.

    Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да», – сказал агент.

    • В конце января сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за бразильца 2,5 млн евро.
    • Рыночная стоимость Вендела – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне форвард провел за «Порту Б» 17 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с португальским клубом истекает летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2024 23:00
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    Комментарии (6)
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    acor94
    1707250838
    за почти бесплатного игрока 5 миллионов?) берите за 0 через 4 месяца)
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    BRO_football
    1707251890
    Какой к чёрту Вендел? Лучше Чалова сохраните!
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    mutabor0992
    1707252647
    Это что они(ЦСКА) готовы в ПЯТЬ раз переплатить!!!Как говорила моя Бабушка:"Деньги халявные.Можно тратить как Королю!"
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