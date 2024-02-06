ЦСКА улучшил предложение по Венделу

Андре Кюри, агент нападающего «Порту» Вендела, сообщил, что ЦСКА не оставляет попыток заполучить его клиента.

«Вероятность того, что Вендел окажется в России, еще есть. «Порту» хочет получить за игрока 5 миллионов евро.

Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да», – сказал агент.