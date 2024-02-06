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    • Мостовой объяснил, почему не поздравил с 55-летием Карпина и Шалимова

    Мостовой объяснил, почему не поздравил с 55-летием Карпина и Шалимова

    Александр Мостовой рассказал, почему проигнорировал дни рождения Валерия Карпина и Игоря Шалимова.

    • 2 февраля оба тренера отпраздновали свое 55-летие.

    – У ваших двух коллег по цеху Карпина и Шалимова совсем недавно был юбилей – 55 лет. Поздравляли их?

    – Не-не-не. Меня никто не поздравлял, почему я должен поздравлять?! У меня же тоже был день рождения: немного раньше, но был.

    У них своя туса – вот пускай сами себя все и поздравляют.

    • Мостовому 55 лет исполнилось 22 августа 2023 года.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: Sport24

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    06.02.2024 21:33
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    Комментарии (9)
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    ЗаЖиМ
    1707246015
    Да потому что ты бадаевский петух Санчо Мостованчо
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1707246495
    Кому это интересно? Разве что журналисту, кто кого поздравил, кто кого не поздравил, ерунда какая-то.
    Ответить
    mutabor0992
    1707249918
    Логично.
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1707275958
    С прошедшим тебя, Санёк
    Ответить
    Exnaton
    1707282374
    Перебьются...
    Ответить
    Bozigit
    1707286768
    Опять Мост в эфире. Да Карпину по барабану поздравил его он или нет
    Ответить
    ZeBolotny
    1707289564
    Очень важная информация!))
    Ответить
    Slava-Plutov-google
    1707333713
    По моему во французком армейском уставе прописано честь первым отдаёт тот кто более воспитан
    Ответить
    Aleksander-Kulesh-google
    1707420463
    Как же это не поздравить своих корешей - подписантов письма 14-ти в 1993 году против главного тренера сборной России Павла Садырина?
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