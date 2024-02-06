Мостовой объяснил, почему не поздравил с 55-летием Карпина и Шалимова

Александр Мостовой рассказал, почему проигнорировал дни рождения Валерия Карпина и Игоря Шалимова.

2 февраля оба тренера отпраздновали свое 55-летие.

– У ваших двух коллег по цеху Карпина и Шалимова совсем недавно был юбилей – 55 лет. Поздравляли их?

– Не-не-не. Меня никто не поздравлял, почему я должен поздравлять?! У меня же тоже был день рождения: немного раньше, но был.

У них своя туса – вот пускай сами себя все и поздравляют.

Мостовому 55 лет исполнилось 22 августа 2023 года.

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