Экс-тренер «Спартака» высказался о положении Джикии, упомянув Месси и Роналду

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил ситуацию Георгия Джикии в московском клубе.

«Ситуация с Джикией – сложная для менеджмента «Спартака». Георгий – многолетний капитан и важная фигура красно-белых последних лет. Но надо понимать, что в футболе клуб всегда значит больше, чем игрок. Это касается даже самых великих футболистов.

«Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду, «Барселона» больше, чем Месси. История с Джикией – не исключение. В конечном счете «Спартак» значит больше, чем любой игрок, в том числе капитан. Поэтому решение всегда остается за клубом», – заявил Рианчо.