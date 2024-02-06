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    • Экс-тренер «Спартака» высказался о положении Джикии, упомянув Месси и Роналду

    Экс-тренер «Спартака» высказался о положении Джикии, упомянув Месси и Роналду

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил ситуацию Георгия Джикии в московском клубе.

    «Ситуация с Джикией – сложная для менеджмента «Спартака». Георгий – многолетний капитан и важная фигура красно-белых последних лет. Но надо понимать, что в футболе клуб всегда значит больше, чем игрок. Это касается даже самых великих футболистов.

    «Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду, «Барселона» больше, чем Месси. История с Джикией – не исключение. В конечном счете «Спартак» значит больше, чем любой игрок, в том числе капитан. Поэтому решение всегда остается за клубом», – заявил Рианчо.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.02.2024 18:26
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