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    • Футболист «Оренбурга» рассказал, почему отклонил предложение «Манчестер Сити»

    Футболист «Оренбурга» рассказал, почему отклонил предложение «Манчестер Сити»

    Вингер «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк объяснил свой выбор в пользу клуба РПЛ, несмотря на интерес «Манчестер Сити».

    – Ты говорил, что тобой интересовался «Манчестер Сити», но сделал предпочтение в пользу «Оренбурга». Не жалеешь?

    – Меня немножко неправильно поняли. Скауты из «Манчестер Сити» смотрели за моей игрой, им все понравилось, но как такового предложения от клуба мне не поступало.

    Был вариант подписать контракт и сразу же уйти в аренду, что меня не устроило. Но если бы мне предложили играть за первую команду «Манчестер Сити», я бы, конечно, поехал в Англию.

    Думаю, любой на моем месте согласился бы на такой переход.

    • Прошлым летом «Оренбург» купил Гюрлюка за 1,2 млн евро.
    • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.02.2024 15:52
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1707226267
    Где родился, там и пригодился. Очередной придурок вырос. На куй выращивают детей, чтобы потом посильней сделать чемпионат другой страны?
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    VPERDIV SPARTAK
    1707234917
    Губа не дура
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