Футболист «Оренбурга» рассказал, почему отклонил предложение «Манчестер Сити»

Вингер «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк объяснил свой выбор в пользу клуба РПЛ, несмотря на интерес «Манчестер Сити».

– Ты говорил, что тобой интересовался «Манчестер Сити», но сделал предпочтение в пользу «Оренбурга». Не жалеешь?

– Меня немножко неправильно поняли. Скауты из «Манчестер Сити» смотрели за моей игрой, им все понравилось, но как такового предложения от клуба мне не поступало.

Был вариант подписать контракт и сразу же уйти в аренду, что меня не устроило. Но если бы мне предложили играть за первую команду «Манчестер Сити», я бы, конечно, поехал в Англию.

Думаю, любой на моем месте согласился бы на такой переход.