Ещенко призвал Джикию выступить с заявлением

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу возможного ухода из команды защитника Георгия Джикии.

«Не думаю, что агент Джикии сказал правду, что игрок покинет клуб, если Абаскаль останется в «Спартаке». Может быть, его слова исковеркали. Мое мнение, что Джикия останется в команде.

Сам Георгий должен выступить с заявлением. У него в последнее время то травмы, то состав меняется. Он еще не ушел, пока что бессмысленно что-то говорить», – сказал Ещенко.