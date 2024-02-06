Ещенко призвал Джикию выступить с заявлением

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу возможного ухода из команды защитника Георгия Джикии.
«Не думаю, что агент Джикии сказал правду, что игрок покинет клуб, если Абаскаль останется в «Спартаке». Может быть, его слова исковеркали. Мое мнение, что Джикия останется в команде.
Сам Георгий должен выступить с заявлением. У него в последнее время то травмы, то состав меняется. Он еще не ушел, пока что бессмысленно что-то говорить», – сказал Ещенко.
- Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.