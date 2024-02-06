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    Ещенко призвал Джикию выступить с заявлением

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу возможного ухода из команды защитника Георгия Джикии.

    «Не думаю, что агент Джикии сказал правду, что игрок покинет клуб, если Абаскаль останется в «Спартаке». Может быть, его слова исковеркали. Мое мнение, что Джикия останется в команде.

    Сам Георгий должен выступить с заявлением. У него в последнее время то травмы, то состав меняется. Он еще не ушел, пока что бессмысленно что-то говорить», – сказал Ещенко.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.02.2024 13:35
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    Комментарии (5)
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    ivany4
    1707217224
    Выступать с заявлением ему нужно было раньше, а не раздувать это шоу. Сейчас идет сбор, команда готовиться к сезону. Неужели он, как капитан, не понимает, как это скажется на подготовке? Где же твоя преданность и любовь к клубу? А может быть все проще, деньги превыше всего?!?!
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    Цугундeр
    1707219163
    Стринги врезались очень глубоко . Начал давать советы.
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    Иван-Попович-google
    1707326100
    Не имею ничего против тех, кто вырос в детском доме. Но именно этот детдомовец отбил все мозги мячём. Какое заявление, здесь чё МИД какой-то или контора какая-то "бумажечная". Клоунбл.
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