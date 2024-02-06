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    Бывший советник Федуна оценил возможный уход Джикии

    Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, высказался о возможном уходе из клуба защитника Георгия Джикии.

    «Спартаку» нужны усиления, а не только новый тренер. Если Джикия уйдет из-за Абаскаля, абсолютно точно – это большая потеря для клуба», – сказала Камоцци.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: Sport24

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    06.02.2024 13:19
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    Комментарии (1)
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    ivany4
    1707216093
    Камоцци любит распоряжаться чужими деньгами, или усиление купить, или тренера. Как же он хвалил перспективных тренеров приведенных им. С такой же легкостью их и сливал. Теперь пытается спасти свою репутацию?!)) Да уж, сильно разворошили осиное гнездо. Вся шваль наверх поднялась. Но лучше один раз очистить все, чем постоянно латать Тришкин кафтан. А заплатки нынче недешевые.))
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