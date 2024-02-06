Бывший советник Федуна оценил возможный уход Джикии

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, высказался о возможном уходе из клуба защитника Георгия Джикии.

«Спартаку» нужны усиления, а не только новый тренер. Если Джикия уйдет из-за Абаскаля, абсолютно точно – это большая потеря для клуба», – сказала Камоцци.