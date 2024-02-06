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    • «Твенте» не вернет Угальде из «Спартака» из-за проблем с платежами

    «Твенте» не вернет Угальде из «Спартака» из-за проблем с платежами

    Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос о возможности возвращения нападающего Манфреда Угальде из «Спартака» в случае проблем с платежами.

    – Есть ли вероятность, что «Твенте» вернет Угальде, если будут сложности с переводом денег?

    – Нет, мы об этом не говорим. Мы осуществили трансфер, все могли о нем прочитать. Для нас сделка закрыта

    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • «Спартак» подписал с 21-летним игроком сборной Коста-Рики контракт на 4 с половиной года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.02.2024 12:26
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