Бывший гендиректор «Спартака» назвал ошибочным решение клуба по Джикии

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с защитником команды Георгием Джикией.

Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил, что если Гильермо Абаскаль останется главным тренером, то новый контракт 30-летний футболист подписывать не будет.

«Заявление Вадима? Я все-таки рассчитывал на договоренности с клубом, на предоставление хотя бы некоторых возможностей для Георгия доказать свое место в основе без излишней предвзятости.

Тренер непреклонен и это печально. Не знаю, какие у него аргументы. В официальных играх мы Георгия после травмы не смогли увидеть, а о его характеристиках, достижениях или провалах на тренировках никогда не узнаем.

Это точно в интересах клуба? На мой взгляд, вряд ли. Что касается встречи руководства с агентом: изначально понятно, что ни Олег Малышев, ни Амарал не смогут дать никаких обещаний или принять решение наперекор уже состоявшемуся решению тренера.

Это невозможно без одобрения вышестоящего руководства, которое основывается на мнении главного тренера. Желания повлиять на тренера к смягчению своей позиции в отношении Георгия как классного защитника, игрока сборной России, многолетнего капитана команды, вероятно, ни у кого нет.

Вадим Шпинев, поняв это, и сделал заявление. На мой взгляд, решение клуба ошибочное. Со взаимным уважением друг к другу можно было прийти к соглашению, которое устраивало бы всех.

Я уверен и знаю, что и Георгий, и его агент при переговорах ставили бы в приоритет исключительно продолжение работы в «Спартаке». Георгий – неотъемлемая часть «Спартака» и очень важен, как и «Спартак» для Георгия. Я разочарован», – сказал Мележиков.