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    • Бывший гендиректор «Спартака» назвал ошибочным решение клуба по Джикии

    Бывший гендиректор «Спартака» назвал ошибочным решение клуба по Джикии

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с защитником команды Георгием Джикией.

    Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил, что если Гильермо Абаскаль останется главным тренером, то новый контракт 30-летний футболист подписывать не будет.

    «Заявление Вадима? Я все-таки рассчитывал на договоренности с клубом, на предоставление хотя бы некоторых возможностей для Георгия доказать свое место в основе без излишней предвзятости.

    Тренер непреклонен и это печально. Не знаю, какие у него аргументы. В официальных играх мы Георгия после травмы не смогли увидеть, а о его характеристиках, достижениях или провалах на тренировках никогда не узнаем.

    Это точно в интересах клуба? На мой взгляд, вряд ли. Что касается встречи руководства с агентом: изначально понятно, что ни Олег Малышев, ни Амарал не смогут дать никаких обещаний или принять решение наперекор уже состоявшемуся решению тренера.

    Это невозможно без одобрения вышестоящего руководства, которое основывается на мнении главного тренера. Желания повлиять на тренера к смягчению своей позиции в отношении Георгия как классного защитника, игрока сборной России, многолетнего капитана команды, вероятно, ни у кого нет.

    Вадим Шпинев, поняв это, и сделал заявление. На мой взгляд, решение клуба ошибочное. Со взаимным уважением друг к другу можно было прийти к соглашению, которое устраивало бы всех.

    Я уверен и знаю, что и Георгий, и его агент при переговорах ставили бы в приоритет исключительно продолжение работы в «Спартаке». Георгий – неотъемлемая часть «Спартака» и очень важен, как и «Спартак» для Георгия. Я разочарован», – сказал Мележиков.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.02.2024 11:08
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    Комментарии (17)
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    СпорЦмен
    1707207219
    А что стало с бывшим капитаном Глушаковым? Срамтак предательская команда!
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    SLADE2019
    1707207992
    Неотъемлемая часть Спартака. Вот когда такие слова звучат от таких персонажей, как Мележиков - людей совершенно случайных и ненужных по отношению к Спартаку, то даже, когда эти слова относятся к Черенкову или Дасаеву, все равно какой то осадок остается. А тут Джикия. Кто он такой? Его звать никак и имя его никакое. В гробу я видал бы такую неотъемлемую часть. Желаю всем истинным болелам Спартака поскорее забыть такие слова, как Мележиков, Червиченко и прочие.
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    DVOK68
    1707211062
    Ну,хорошо.Уйдёт скорее всего Жора,и что с того?В команде он "один из",но явно не лидер на поле и в раздевалке.Если в конфликте с тренером выбрал уход из клуба-это его решение,его заботы.Я б не стал "лить слёзы"по этому поводу.Повторяю,игрок неплохой,но не более того.Обойдёмся.
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    ivany4
    1707214419
    Бывший гендиректор, будучи действующим ничем себя не проявил. А сейчас и подавно. За толику малую старается.)) Ты не видел Джикию после травмы, а мы видели его в играх на кубок. Ни о чем! И Абаскаль, и эксперты неоднократно говорили, что Жоре нужно набирать форму. Да и сейчас, ему дали время до лета. Тренеруйся, показывай себя. Единственное, что может быть препятствием, это если Джикия "послал" тренера, да еще при свидетелях. Тут никакая форма не поможет.)) Да и замена Джикии практически готова.
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