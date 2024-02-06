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    • В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде

    В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде

    Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, ждет ли сложностей с оплатой «Спартаком» трансфера нападающего Манфреда Угальде.

    – Вы не опасаетесь, что возникнут какие-либо сложности с переводом денег? Какие-то финансовые гарантии от российской стороны есть?

    – В футболе ты никогда не знаешь. В данном случае речь идет не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности.

    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • «Спартак» подписал с 21-летним игроком сборной Коста-Рики контракт на 4 с половиной года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.02.2024 10:26
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1707205557
    Лошки, еще и переплатят. 100 пудов, еще и пятёпку накинут. :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707206800
    Этот неликвид ещё что-то стоит? За него ещё хряки заплатят? А мы то думали, что Твенте доплатит за то, что сбагрили. Гыгыгы
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