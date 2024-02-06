В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде

Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, ждет ли сложностей с оплатой «Спартаком» трансфера нападающего Манфреда Угальде.

– Вы не опасаетесь, что возникнут какие-либо сложности с переводом денег? Какие-то финансовые гарантии от российской стороны есть?

– В футболе ты никогда не знаешь. В данном случае речь идет не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности.