В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде

Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, ждет ли сложностей с оплатой «Спартаком» трансфера нападающего Манфреда Угальде.
– Вы не опасаетесь, что возникнут какие-либо сложности с переводом денег? Какие-то финансовые гарантии от российской стороны есть?
– В футболе ты никогда не знаешь. В данном случае речь идет не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности.
- Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
- «Спартак» подписал с 21-летним игроком сборной Коста-Рики контракт на 4 с половиной года.