Бояринцев назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает Станислава Черчесова наиболее подходящим тренером для команды.

– Портрет идеального тренера «Спартака»?

– С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моем понимании идеальный для «Спартака» – Станислав Черчесов. И опыт побед, и дисциплина. Если Абаскаль уйдет летом – Саламыч очевидный вариант.

– Тогда нужна история про Черчесова.

– Вспоминается одна, которую я для себя осознал по-другому, став тренером. Я забил в Премьер-лиге, но на следующий матч ЛЧ с «Селтиком» остался на скамейке. На теории после него я демонстративно показал недовольство. После этого у нас с Черчесовым состоялся очень неприятный разговор. Но я вышел в следующему туре РПЛ, забил «Ростову», а Саламыч не стал казнить меня.