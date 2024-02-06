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    Бояринцев назвал идеального тренера для «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает Станислава Черчесова наиболее подходящим тренером для команды.

    – Портрет идеального тренера «Спартака»?

    – С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моем понимании идеальный для «Спартака» – Станислав Черчесов. И опыт побед, и дисциплина. Если Абаскаль уйдет летом – Саламыч очевидный вариант.

    – Тогда нужна история про Черчесова.

    – Вспоминается одна, которую я для себя осознал по-другому, став тренером. Я забил в Премьер-лиге, но на следующий матч ЛЧ с «Селтиком» остался на скамейке. На теории после него я демонстративно показал недовольство. После этого у нас с Черчесовым состоялся очень неприятный разговор. Но я вышел в следующему туре РПЛ, забил «Ростову», а Саламыч не стал казнить меня.

    • Бояринцев играл за «Спартак» в 2005–2007 и в 2009 годах.
    • Черчесов возглавлял команду в 2007–2008 годах.

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    Источник: Sport24

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    06.02.2024 08:30
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    Комментарии (16)
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    SLADE2019
    1707198280
    Шел бы ты подальше с такими идеалами.
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    Дядя Серёжа
    1707198733
    И где логика в истории? в Еврокубках не выпускать забивного...
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    VPERDIV SPARTAK
    1707200184
    Черчесов точно! Дзюбу позовёт в свинарник и будете топить и за усы и за артемку ! А куда вы денетесь ,из секты выхода нет))
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    WE ARE FOR PETER
    1707201028
    Черчесов спартаковец и должен быть тренером спартака
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    Александр-Каратеев-yandex
    1707205967
    За Черчесовым тянется шлейф не хороших историй(с Денисовым, со своим агентом Агузаровым, с Федотовым, с сыном) - болелы это всё помнят. И даже когда после чемпионата мира Стасик весь такой нафуфыренный, на "коне", герой присутствовал на матче Спартака и его лицо появилось на мониторе стадиона-поднялся свист и оскорбления. Не любят его и не факт, что он даст результат, не все будут под него прогибаться.
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    СпорЦмен
    1707206097
    Пока мне нравится, как Абаскаль тренируется на срамтаке. Всё пучком.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707206522
    А мы верим в Абаскаля. Он уверенно доведёт свинарню до Пердива. Во посмеёмся! Гыгыгы
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    Cleaner
    1707206848
    Идеальный тренер для Спартака - это Сергей Семак!
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    TIMOTHY
    1707211324
    Даёшь Черчеса в секту)
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