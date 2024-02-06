Мостовой: «У Джикии не будет проблем, если он захочет уйти»

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что защитник красно-белых Георгия Джикия подойдет любой команде РПЛ.

«Никаких проблем для Джикии не будет, даже если он захочет уйти. Его любая команда оторвет с руками и ногами. Я уверен, что у него будет большой выбор. Так что сложившаяся ситуация даже ему на руку. Предложений же много. В нашем чемпионате он нужен абсолютно любой команде.

Правильное ли решение остаться? Пока сложно сказать. Мы пока не знаем. У него сейчас есть выбор многих вариантов, и он сам свой выбор сделает. Ему не 40 лет, у него хороший возраст, большой опыт. Сейчас он хочет остаться в «Спартаке». Даже если не срастется, то ничего страшного. Значит, это судьба с этим тренером», – сказал Мостовой.