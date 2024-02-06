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    Мостовой: «У Джикии не будет проблем, если он захочет уйти»

    Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что защитник красно-белых Георгия Джикия подойдет любой команде РПЛ.

    «Никаких проблем для Джикии не будет, даже если он захочет уйти. Его любая команда оторвет с руками и ногами. Я уверен, что у него будет большой выбор. Так что сложившаяся ситуация даже ему на руку. Предложений же много. В нашем чемпионате он нужен абсолютно любой команде.

    Правильное ли решение остаться? Пока сложно сказать. Мы пока не знаем. У него сейчас есть выбор многих вариантов, и он сам свой выбор сделает. Ему не 40 лет, у него хороший возраст, большой опыт. Сейчас он хочет остаться в «Спартаке». Даже если не срастется, то ничего страшного. Значит, это судьба с этим тренером», – сказал Мостовой.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    06.02.2024 07:56
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    Комментарии (5)
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    SLADE2019
    1707198457
    Может и оторвет, да не любая, это ты Александр загнул.
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    VPERDIV SPARTAK
    1707200358
    Джик сбитый лётчик! Если только в Сочи возьмут или Балтику
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    WE ARE FOR PETER
    1707201338
    Много разговоров о спартаче
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    г.Онега
    1707215900
    Кроме Локо и Ростова(где деньги возьмут на зп) ну может ЦСКА,Зениту он нафиг не нужен как и Краснодару а остальные клубы рпл некто его брать не будет так как им не потянуть его зп
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