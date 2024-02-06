Ловчев высказался о конфликте Джикии и Абаскаля

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о разногласиях между тренером Гильермо Абаскалем и футболистом Георгием Джикией.

«По всему выходит, что Абаскаль забанил Георгия. Это видно. Понимаю, что Георгию можно предъявлять претензии по игре – и это будет обосновано – но такой ситуации, когда из него сделали даже не игрока ротации, а запасного, он точно не заслужил.

А если брать влияние на коллектив, важность для «Спартака», то такое отношение, когда надо ждать конца сезона, выглядит удивительным.

Когда вот так относятся к игроку, капитану, для меня понятно, что а) это не может не вызывать у игрока внутреннего недовольства, и пока, очевидно, Джикии удается с этим справиться, и б) останется кто-то один – или Абаскаль, или Джикия.

Это конфликтная ситуация. Уйдет или один, или второй. Абаскаль говорит на пресс-конференции о том, что два левоногих у него играть не будут. Но я бы ответил так – тема рабочей ноги центральных защитников и их совместимости в нашем футболе до Абаскаля или не поднималась вовсе, или она не была такой главенствующей, как он сейчас преподносит.

Все же от лукавого, и своими словами тренер просто пытается хоть как-то объяснить решение. Чтобы как-то уйти от вопроса. А по большому счету это объяснение – глупость какая-то. Тема не поднималась, и вот тут приходит специалист по левоногим футболистам, который открывает новую науку.

Я бы понял все эти объяснения, если бы «Спартак» в обороне при Абаскале выглядел бы безупречно, а команда шла на первом месте – но это не так. Пропускают очень много голов, а команда идет на пятом месте.

Что будет дальше? Клуб в данной ситуации просто оттягивает решение, и логично не хочет конфликта, который бы разрушил команду. Клуб управляет контрактами игроков и тренера, и пока доверяет тренеру», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.