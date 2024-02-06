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    Ловчев высказался о конфликте Джикии и Абаскаля

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о разногласиях между тренером Гильермо Абаскалем и футболистом Георгием Джикией.

    «По всему выходит, что Абаскаль забанил Георгия. Это видно. Понимаю, что Георгию можно предъявлять претензии по игре – и это будет обосновано – но такой ситуации, когда из него сделали даже не игрока ротации, а запасного, он точно не заслужил.

    А если брать влияние на коллектив, важность для «Спартака», то такое отношение, когда надо ждать конца сезона, выглядит удивительным.

    Когда вот так относятся к игроку, капитану, для меня понятно, что а) это не может не вызывать у игрока внутреннего недовольства, и пока, очевидно, Джикии удается с этим справиться, и б) останется кто-то один – или Абаскаль, или Джикия.

    Это конфликтная ситуация. Уйдет или один, или второй. Абаскаль говорит на пресс-конференции о том, что два левоногих у него играть не будут. Но я бы ответил так – тема рабочей ноги центральных защитников и их совместимости в нашем футболе до Абаскаля или не поднималась вовсе, или она не была такой главенствующей, как он сейчас преподносит.

    Все же от лукавого, и своими словами тренер просто пытается хоть как-то объяснить решение. Чтобы как-то уйти от вопроса. А по большому счету это объяснение – глупость какая-то. Тема не поднималась, и вот тут приходит специалист по левоногим футболистам, который открывает новую науку.

    Я бы понял все эти объяснения, если бы «Спартак» в обороне при Абаскале выглядел бы безупречно, а команда шла на первом месте – но это не так. Пропускают очень много голов, а команда идет на пятом месте.

    Что будет дальше? Клуб в данной ситуации просто оттягивает решение, и логично не хочет конфликта, который бы разрушил команду. Клуб управляет контрактами игроков и тренера, и пока доверяет тренеру», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    06.02.2024 01:10
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Benifacto
    1707175548
    предлагаю отдельную рубрику: Ловчев и Мостовой сказалъ!))))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707189069
    Рыжий псих и даже не физрук
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    СпорЦмен
    1707191979
    Абаскаль умничка, должен развалить срамтак, хоть изнутри. Пердив заждался!
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    JTherry
    1707207019
    "По всему выходит, что Абаскаль забанил Георгия..." ...добавлю, по делу забанил: Джикия перестал понимать, как играть в защите, постоянные пасы ближнему игроку поперек поля и вратарю, не видит поля от слова "совсем" (может, зрение ухудшилось), замедляет развитие атаки, постоянно ломает линию офсайда, закрывает вратаря при ударах издалека, и ладно бы сам отбивал, но мячи пролетают у него между ног...
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    Январь 59
    1707218562
    Судя по всему руководству Спартака трудно жить без скандалов. Чем громче скандал, тем больше внимания Спартаку. Жаль что такой именитый клуб живет от скандала до скандала.
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