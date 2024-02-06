«Как заплатить за мешок картошки 20 тысяч рублей»: Корнеев – о единственном зимнем трансфере «Спартака»

Ветеран ЦСКА Игорь Корнеев считает нецелесообразными траты «Спартака» на покупку у «Твенте» форварда Манфреда Угальде.

Клуб РПЛ заплатил за костариканца 13+2 млн евро.

Новичку дали зарплату 1,7 млн евро в год.

Для спартаковцев пока это единственный зимний трансфер.

– Покупка «Спартаком» Угальде за такие деньги – шок?

– Это шок и для Нидерландов. С положительной стороны шок. Это как за мешок картошки заплатить 20 тысяч рублей в магазине. Возможно, не в таком формате, не хочу никого обидеть, но я этого игрока знал еще до того, как он попал в «Ломмель». Он там показывал неплохую статистику, это вторая лига Бельгии.

Я не то что наблюдал за этим игроком, но у меня вызвал интерес этот трансфер. Сумасшедшие деньги за [такое] качество. Когда наблюдаешь за игроком, его статистикой…

Все равно Нидерланды – это по-прежнему романтическая страна, где много свободных зон. Он не сделал свои голы в матчах с топовыми командами, если смотреть матчи за сборную, там статистики тоже нет.

Когда есть плотность, есть международный уровень сопротивления, это не тот игрок, который может сам уйти [от защитника]. Даже если сравнивать с Бонгонда, то Тео – индивидуально сильный футболист. Да, он хорошо начал, потом сбавил, но ему будет легче выжить в РПЛ, чем Угальде.

В российском чемпионате нужны другие качества, особенно если ты игрок атакующей линии. Посмотрите на Промеса, почему он здесь выживает? Он сильный, быстрый, хитрый, штампует голевые моменты.

– Какие качества есть у Угальде?

– Это быстрый, шустрый и достаточно техничный парень… Если ему давать какие-то зоны, он может и пас голевой дать, и забить, но забивает в основном на голевом чувстве.

Это не то что там какие-то созданные импровизированные моменты или обыгрыши, это больше фарт. Нет, не то что фарт, такого фарта не бывает, но он как-то находится на своем месте.

Он не центральный нападающий, больше бегающая «десятка», второй нападающий, врывающийся в зоны. Не тот игрок, который удивил меня по функционалу. Где он будет играть?