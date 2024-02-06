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    • «Как заплатить за мешок картошки 20 тысяч рублей»: Корнеев – о единственном зимнем трансфере «Спартака»

    «Как заплатить за мешок картошки 20 тысяч рублей»: Корнеев – о единственном зимнем трансфере «Спартака»

    Ветеран ЦСКА Игорь Корнеев считает нецелесообразными траты «Спартака» на покупку у «Твенте» форварда Манфреда Угальде.

    • Клуб РПЛ заплатил за костариканца 13+2 млн евро.
    • Новичку дали зарплату 1,7 млн евро в год.
    • Для спартаковцев пока это единственный зимний трансфер.

    – Покупка «Спартаком» Угальде за такие деньги – шок?

    – Это шок и для Нидерландов. С положительной стороны шок. Это как за мешок картошки заплатить 20 тысяч рублей в магазине. Возможно, не в таком формате, не хочу никого обидеть, но я этого игрока знал еще до того, как он попал в «Ломмель». Он там показывал неплохую статистику, это вторая лига Бельгии.

    Я не то что наблюдал за этим игроком, но у меня вызвал интерес этот трансфер. Сумасшедшие деньги за [такое] качество. Когда наблюдаешь за игроком, его статистикой…

    Все равно Нидерланды – это по-прежнему романтическая страна, где много свободных зон. Он не сделал свои голы в матчах с топовыми командами, если смотреть матчи за сборную, там статистики тоже нет.

    Когда есть плотность, есть международный уровень сопротивления, это не тот игрок, который может сам уйти [от защитника]. Даже если сравнивать с Бонгонда, то Тео – индивидуально сильный футболист. Да, он хорошо начал, потом сбавил, но ему будет легче выжить в РПЛ, чем Угальде.

    В российском чемпионате нужны другие качества, особенно если ты игрок атакующей линии. Посмотрите на Промеса, почему он здесь выживает? Он сильный, быстрый, хитрый, штампует голевые моменты.

    – Какие качества есть у Угальде?

    – Это быстрый, шустрый и достаточно техничный парень… Если ему давать какие-то зоны, он может и пас голевой дать, и забить, но забивает в основном на голевом чувстве.

    Это не то что там какие-то созданные импровизированные моменты или обыгрыши, это больше фарт. Нет, не то что фарт, такого фарта не бывает, но он как-то находится на своем месте.

    Он не центральный нападающий, больше бегающая «десятка», второй нападающий, врывающийся в зоны. Не тот игрок, который удивил меня по функционалу. Где он будет играть?

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.02.2024 00:37
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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1707192148
    Стыдно за рыл. Опять на международном рынке обосрались.
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    яцык
    1707203569
    Хорошо хоть с картошкой а не с гамном
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    JTherry
    1707207925
    "Он не сделал свои голы в матчах с топовыми командами, если смотреть матчи за сборную, там статистики тоже нет..." критикану и аналитеГу Корнееву посвящается - статистика Угальде (2023/24): в 6 матчах Лиги Конференций - 1+1 (гол против Фенербахче); за сборную - 1 гол против СА; топы-Нидерландов: Аякс, Фейеноорд, ПСВ, Алкмар - 4+1...
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