Агент Джикии раскрыл претензии Абаскаля к капитану «Спартака»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, объяснил, почему главный тренер Гильермо Абаскаль убрал игрока из состава.

«Генеральный директор «Спартака» Малышев на этих сборах решил организовать встречу между Абаскалем и Джикией. Сам Малышев на ней тоже присутствовал и был очень удивлeн, что эта встреча стала первой личной встречей между тренером и игроком.

Разговор был непростой, серьeзный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз. Каждый высказал то, что думает об этой ситуации.

Как Абаскаль объясняет, что не видит Джикию в составе? Он объясняет это физической активностью – по мнению Абаскаля, Георгий мало бегает. Но Джикия никогда не был бегунком, не бегал туда-сюда.

Может быть, годы берут своe, но Джикия начал играть за счeт головы – он думающий защитник. Я часто слышу, что надо больше бегать, но надо знать, когда и куда бежать.

Я считаю, что по мысли и уму Джикия на голову выше своих конкурентов по позиции. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной.

Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неe право. Но я уверен, что мы всe преодолеем. Мы впервые попали в такую ситуацию, но всe будет нормально», – сказал агент.