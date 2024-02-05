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    • Агент Джикии раскрыл претензии Абаскаля к капитану «Спартака»

    Агент Джикии раскрыл претензии Абаскаля к капитану «Спартака»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, объяснил, почему главный тренер Гильермо Абаскаль убрал игрока из состава.

    «Генеральный директор «Спартака» Малышев на этих сборах решил организовать встречу между Абаскалем и Джикией. Сам Малышев на ней тоже присутствовал и был очень удивлeн, что эта встреча стала первой личной встречей между тренером и игроком.

    Разговор был непростой, серьeзный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз. Каждый высказал то, что думает об этой ситуации.

    Как Абаскаль объясняет, что не видит Джикию в составе? Он объясняет это физической активностью – по мнению Абаскаля, Георгий мало бегает. Но Джикия никогда не был бегунком, не бегал туда-сюда.

    Может быть, годы берут своe, но Джикия начал играть за счeт головы – он думающий защитник. Я часто слышу, что надо больше бегать, но надо знать, когда и куда бежать.

    Я считаю, что по мысли и уму Джикия на голову выше своих конкурентов по позиции. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной.

    Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неe право. Но я уверен, что мы всe преодолеем. Мы впервые попали в такую ситуацию, но всe будет нормально», – сказал агент.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.02.2024 23:31
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    Комментарии (12)
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    Artemka444
    1707165908
    Разнесем спартачину!!!
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    ScarlettOgusania
    1707167294
    Шпинёв подписал "приговор" Джикии, разговаривая с РУ Спартака в ультимативной риторике, тем более, что вопрос стоял о последнем приличном контракте Джикии, который может дать лишь Спартак, инсинуации про локо - блеф, никто больше лимона там "не поднимет") что характерно, в таком же тоне Шпинёв и с Леонченко выбивал контракт по Миранчуку, в результате - он свободный агент с лета))
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    ivany4
    1707167369
    Об этом не только тренер говорит, но и все здравомыслящие болельщики и знатоки футбола. Жора сильно сдал. и набирать форму либо не может, либо не хочет.
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    WE ARE FOR PETER
    1707201172
    Слили очередного капитана) пойдет к глушаку)
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    Иван Петров 1986
    1707203791
    Вот если убрать всех этих сраных агентов то футбол станет намного лучше.
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    JIEGEHDA
    1707205990
    Джикия Медленный. Дуарте просто слабый Бабич может если у него рядом сильный напарник Черной нравится кстати для Рпл если реально давать шанс быстрый высокий крепкий парень . А так зато интересно смотреть. Ждёшь нового прикола от этих ребят
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    Январь 59
    1707210586
    Очень жаль, что Спартак перестал быть Спартаком. Тем Спартаком, который был в восьмидесятых и в начале девяностых. Это были две (разные) но очень интересные команды. Каждая фамилия была легендой своего времени. С уходом Романцева, это уже не Спартак, и игроки среднего уровня, и фамилий трудно вспомнить, кроме Антохи и вспомнить кого то трудно(разве что скандалы Глушакова с тренером, болельщиков с Федуном.
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