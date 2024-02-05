Гурцкая ответил, кто сильнее – Соболев или новичок «Спартака» Угальде

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил двух действующих форвардов «Спартака».
«13 миллионов евро за Угальде – это грабеж. Он слабее Соболева в два раза.
Физически? Нет, как функционал нападающего, он намного слабее Соболева. У «Спартака» есть игрок сильнее в команде, а они портят настроение своему нападающему.
Промеса нельзя посадить на скамейку, это «взорвeт» спартаковские трибуны. Если будет выходить пара Квинси-Угальде, то мы на лавке получим самую недовольную и авторитетную пару российских игроков [Джикия-Соболев]», – считает Гурцкая.
- Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13+2 млн евро.
- За предыдущую команду он провел 84 матча, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.
- Зарплата костариканца в РПЛ составит 1,7 млн евро в год.