Гурцкая ответил, кто сильнее – Соболев или новичок «Спартака» Угальде

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил двух действующих форвардов «Спартака».

«13 миллионов евро за Угальде – это грабеж. Он слабее Соболева в два раза.

Физически? Нет, как функционал нападающего, он намного слабее Соболева. У «Спартака» есть игрок сильнее в команде, а они портят настроение своему нападающему.

Промеса нельзя посадить на скамейку, это «взорвeт» спартаковские трибуны. Если будет выходить пара Квинси-Угальде, то мы на лавке получим самую недовольную и авторитетную пару российских игроков [Джикия-Соболев]», – считает Гурцкая.