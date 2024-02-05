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    • Гурцкая ответил, кто сильнее – Соболев или новичок «Спартака» Угальде

    Гурцкая ответил, кто сильнее – Соболев или новичок «Спартака» Угальде

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил двух действующих форвардов «Спартака».

    «13 миллионов евро за Угальде – это грабеж. Он слабее Соболева в два раза.

    Физически? Нет, как функционал нападающего, он намного слабее Соболева. У «Спартака» есть игрок сильнее в команде, а они портят настроение своему нападающему.

    Промеса нельзя посадить на скамейку, это «взорвeт» спартаковские трибуны. Если будет выходить пара Квинси-Угальде, то мы на лавке получим самую недовольную и авторитетную пару российских игроков [Джикия-Соболев]», – считает Гурцкая.

    • Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13+2 млн евро.
    • За предыдущую команду он провел 84 матча, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.
    • Зарплата костариканца в РПЛ составит 1,7 млн евро в год.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.02.2024 21:56
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    Комментарии (25)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707160307
    В свинарне всегда всё через одно место
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707161150
    Оба полешка. Один дуб российский, другой импортный неликвид. Гыгыгы
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    Александр-Каратеев-yandex
    1707162010
    Если бы у Угальде был агентом Гурцкая, то он (Гурцкая) говорил бы "да, это сильный футболист, купленный дёшево, это усиление состава". Но так как Гурцкая давно отстранён от спартаковской кормушки, то он при каждом удобном случае, в каждом интервью старается принизить Спартак, что вот он такой умный, а кругом одни лохи.
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    СпорЦмен
    1707162101
    Ну и фамия у мужика. Чистая пиТарасина.
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    ivany4
    1707167596
    Не зря его футболисты клоуном называют.)) Слово агент, не означает специалист в футболе.))
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    ScarlettOgusania
    1707167654
    Гурцкая делает выводы газами из того, на чём он сидит, даже в носу засвербило от этой вонищи!
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    zigbert
    1707219824
    Да дело в том что Спартаку как раз и нужен был нападающий. При чем тут конкуренция с Соболевым если они игроки разного плана. Да и потом мы не видели Угальде в деле.
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