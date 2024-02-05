Гурцкая: «Бразильские клубы думают, что «Зениту» можно дать за Вендела 5 миллионов и впарить говна»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о желании клубов из Бразилии выкупить Вендела у «Зенита».

«Мне кажется, что с «Зенитом» работает вся это ситуация, потому что в своe время они ошиблись с Юри Алберто. В клубе показали, что если что-то не получается, то другая сторона начинает разменивать.

И сейчас мощные [бразильские] клубы думают, что если один раз прокатило, то за Вендела можно дать 5 миллионов евро и впарить им говна.

Я так говорю про Мантуана и Ивана, например. Не думаю, что «Зенит» купил бы Мантуана в чистом виде, без размена. В нeм ничего нет.

А Ду Кейроса вообще сейчас не знают, куда девать», – заявил Гурцкая.