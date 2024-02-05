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    • Гурцкая: «Бразильские клубы думают, что «Зениту» можно дать за Вендела 5 миллионов и впарить говна»

    Гурцкая: «Бразильские клубы думают, что «Зениту» можно дать за Вендела 5 миллионов и впарить говна»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о желании клубов из Бразилии выкупить Вендела у «Зенита».

    «Мне кажется, что с «Зенитом» работает вся это ситуация, потому что в своe время они ошиблись с Юри Алберто. В клубе показали, что если что-то не получается, то другая сторона начинает разменивать.

    И сейчас мощные [бразильские] клубы думают, что если один раз прокатило, то за Вендела можно дать 5 миллионов евро и впарить им говна.

    Я так говорю про Мантуана и Ивана, например. Не думаю, что «Зенит» купил бы Мантуана в чистом виде, без размена. В нeм ничего нет.

    А Ду Кейроса вообще сейчас не знают, куда девать», – заявил Гурцкая.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.02.2024 20:30
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    Комментарии (12)
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    Дубина
    1707155948
    Позор блохастым)! хахаха
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    TIMOTHY
    1707159215
    Игрок Зенита назвал Гурцкая клоуном
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707159876
    Агенту доплачивают за болтовню!?
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    шахта Заполярная
    1707161341
    Почему думают, они уже впарили, и это только цветочки, ягодки впереди.
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    fakeid
    1707162438
    мантуан плохой игрок, что ли? как по мне - его уровень явно выше среднего в рпл. а о дополнительных плюшках, которые получил зенит, агент стыдливо умолчал. я про ренана, который в 20 лет стоит 9 лямов. ну и вишенка на торте - первоочередное право на выкуп педро, чем клуб и воспользовался. это огонь трансфер.
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    Номэд
    1707173046
    Странно, спиртцмент не отписался на ветке. Ибо тема говна - его любимая тема.
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    Номэд
    1707173127
    Круговорот бразил в зените
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    Taps
    1707208586
    Так и есть. Нашли сортир в России.
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