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    • Коваленко объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Локомотив»

    Коваленко объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Локомотив»

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, почему выбрал петербургскую команду вместо «Локомотива».

    20-летний россиянин перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи» за 2 миллиона евро.

    – Летом ты выбирал только между «Зенитом» и «Локомотивом»?

    – Да, было два предложения.

    – В мае ты ходил в «Коммент.Шоу» и на вопрос о клубе, который тебе симпатичен, показал жест паровоза.

    – На тот момент я вел переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» – и все изменилось.

    – Ты сказал про один из факторов в пользу «Зенита» – отъезд Кузяева и возможный уход Вендела. Что еще?

    – Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу».

    – Тебя, одного из лучших молодых игроков лиги, это устроило?

    – Конечно. Почему Семак мне должен был давать какие-то гарантии? Он честно рассказал про Кузяева и Вендела, объяснил, что видит и в двойке, и в тройке центральных полузащитников. Мне этого было вполне достаточно.

    – Тебе такие же слова про перспективу мог сказать и Галактионов.

    – Возможно, но он мне не звонил.

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    Источник: Sports.ru

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    05.02.2024 13:54
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    Комментарии (5)
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    LOKOfanatik19
    1707134021
    Надеюсь что так, а не шелест купюр в кармане )
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    Иван Петров 1986
    1707138218
    Наверное, все-таки, денежки перевесили.
    Ответить
    TIMOTHY
    1707141691
    Переспективка) посмотрим потом куда рванет!)
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707147508
    Игрок Зенита,звучит !)
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1707205173
    Перспектива одна:лавка запасных. А когда захочет уйти из Зенита, то отправят в дубль)))
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