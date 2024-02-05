Нигматуллин прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный трансфер 27-летнего голкипера Ильи Помазуна в «Спартак». Игрок выступает в «Урале» на правах аренды из ЦСКА.

– Появилась информация, что летом в «Спартак» может перейти Илья Помазун. Он принадлежит ЦСКА, но играет в аренде в Урале. Помазун сильнее Селихова и Максименко?

– Честно говоря, не понимаю всех этих разговоров о том, что «Спартак» ищет голкипера. Как говорится, тренеру виднее. Но, по-моему, у «Спартака» есть три вратаря. Если стоит задача иметь больше голкиперов, то тогда да… Наверное, можно и еще одного пригласить.

Сейчас многих сватают в «Спартак». Называют разные фамилии. Агкацев, Ломаев, Помазун. На мой взгляд, это голкиперы примерно одного уровня с теми вратарями, которые сейчас есть в «Спартаке».