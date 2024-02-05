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    • Нигматуллин прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

    Нигматуллин прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный трансфер 27-летнего голкипера Ильи Помазуна в «Спартак». Игрок выступает в «Урале» на правах аренды из ЦСКА.

    – Появилась информация, что летом в «Спартак» может перейти Илья Помазун. Он принадлежит ЦСКА, но играет в аренде в Урале. Помазун сильнее Селихова и Максименко?

    – Честно говоря, не понимаю всех этих разговоров о том, что «Спартак» ищет голкипера. Как говорится, тренеру виднее. Но, по-моему, у «Спартака» есть три вратаря. Если стоит задача иметь больше голкиперов, то тогда да… Наверное, можно и еще одного пригласить.

    Сейчас многих сватают в «Спартак». Называют разные фамилии. Агкацев, Ломаев, Помазун. На мой взгляд, это голкиперы примерно одного уровня с теми вратарями, которые сейчас есть в «Спартаке».

    • Контракт Помазуна с ЦСКА действует до лета 2028 года.
    • В нынешнем сезоне он провел в «Урале» 22 матча и пропустил 32 гола.
    • По данным телеграм-канала «Мутко против» трансфер Помазуна в «Спартак» может состояться летом, а этот сезон он доиграет в екатеринбургской команде.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    05.02.2024 13:07
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707144264
    Да не стоит у них ничего!) Тема известная,визжать и быть на виду) всех приглашать и от всех отказываться) быть в тренде и чтоб о них писали и говорили)) а потом кричать мы народные ушлепки)
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    ySS
    1707149651
    Полностью согласен с Русланом
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    Спартач80
    1707152050
    Да, очень надёжных вратарей сейчас нет в РПЛ. Наши так же посредственны. У Зенита вообще караул с вратарями, там стоят тааакие днища, что наши ещё нормуль.
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