Капитан «Ростова» рассказал о желании поиграть в Европе

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов сказал, что у него на данный момент нет предложений из-за рубежа.

«Привык, что каждые полгода появляются слухи об интересе со стороны других клубов. Мне нужно работать и улучшать свои качества.

Мне тяжело ответить на вопрос, каким я вижу свой следующий шаг в карьере. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе, но сейчас нет предложений из-за рубежа. Это мечты, а мечтать не вредно. Но нужно жить сегодняшним днем», – сказал Глебов.