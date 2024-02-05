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    Капитан «Ростова» рассказал о желании поиграть в Европе

    Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов сказал, что у него на данный момент нет предложений из-за рубежа.

    «Привык, что каждые полгода появляются слухи об интересе со стороны других клубов. Мне нужно работать и улучшать свои качества.

    Мне тяжело ответить на вопрос, каким я вижу свой следующий шаг в карьере. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе, но сейчас нет предложений из-за рубежа. Это мечты, а мечтать не вредно. Но нужно жить сегодняшним днем», – сказал Глебов.

    • Хавбек провел в нынешнем сезоне 24 матча за клуб, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • На счету Глебова 10 матчей за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    05.02.2024 11:58
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1707142027
    На Кипр или в Турцию смог бы! Но Это не та Европа )
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