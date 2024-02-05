Капитан «Ростова» рассказал о желании поиграть в Европе

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов сказал, что у него на данный момент нет предложений из-за рубежа.
«Привык, что каждые полгода появляются слухи об интересе со стороны других клубов. Мне нужно работать и улучшать свои качества.
Мне тяжело ответить на вопрос, каким я вижу свой следующий шаг в карьере. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе, но сейчас нет предложений из-за рубежа. Это мечты, а мечтать не вредно. Но нужно жить сегодняшним днем», – сказал Глебов.
- Хавбек провел в нынешнем сезоне 24 матча за клуб, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- На счету Глебова 10 матчей за сборную России.