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    • В «Локомотиве» заявили об отказе Магкеева от нового контракта

    В «Локомотиве» заявили об отказе Магкеева от нового контракта

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о ситуации по поводу нового контракта с 24-летним защитником Станиславом Магкеевым.

    «Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только‑только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», – сказал Ульянов.

    • 24‑летний Магкеев не играет с мая 2023 года, когда получил тяжелую травму в матче с «Сочи» – разрыв передней крестообразной связки левого колена.
    • Действующий договор футболиста с клубом рассчитан до окончания текущего сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.02.2024 09:42
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1707129068
    Если поверить Ульянову , то получается наши чиновники прямо ангелы небесные....а можно ли в такое поверить ?....с его слов , год назад тяжело травмированному Магкееву предложили контракт , но даже если и предлагали , то скорее "копеечный " и кабальный .... предложили и молчали целый год ?... врёт Ульянов , потому что такие моменты всегда используют в ПР -целях....а сейчас просто пытаются себя обелить а уходящего Магкеева выставить козлом - обыкновенный поступок сволочей - чиновников .
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