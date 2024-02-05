В «Локомотиве» заявили об отказе Магкеева от нового контракта

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о ситуации по поводу нового контракта с 24-летним защитником Станиславом Магкеевым.

«Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только‑только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», – сказал Ульянов.