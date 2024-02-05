В «Локомотиве» заявили об отказе Магкеева от нового контракта

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о ситуации по поводу нового контракта с 24-летним защитником Станиславом Магкеевым.
«Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только‑только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», – сказал Ульянов.
- 24‑летний Магкеев не играет с мая 2023 года, когда получил тяжелую травму в матче с «Сочи» – разрыв передней крестообразной связки левого колена.
- Действующий договор футболиста с клубом рассчитан до окончания текущего сезона.