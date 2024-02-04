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    «Сочи» арендовал нападающего из чемпионата Турции

    Форвард «Аланьяспора» Серхио Кордова продолжит карьеру в РПЛ.

    «Сочи» взял в аренду 26-летнего венесуэльца с обязательством последующего выкупа.

    «Дайте немножко времени, и мы сможем сказать официально. Правда в этих словах есть», – заявил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

    «Сочи» арендовал Кордову. Опция обязательного выкупа летом действительно предусмотрена», – подтвердил агент футболиста Николас Пуппо.

    • В этом сезоне Кордова забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • Нападающий заигран за сборную Венесуэлы (18 выходов на поле).
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.02.2024 18:36
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1707063827
    Укрепляются!
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    portero
    1707068210
    Копчёный венесуэлец, главное чтоб забивал....
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