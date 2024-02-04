«Сочи» арендовал нападающего из чемпионата Турции

Форвард «Аланьяспора» Серхио Кордова продолжит карьеру в РПЛ.

«Сочи» взял в аренду 26-летнего венесуэльца с обязательством последующего выкупа.

«Дайте немножко времени, и мы сможем сказать официально. Правда в этих словах есть», – заявил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Сочи» арендовал Кордову. Опция обязательного выкупа летом действительно предусмотрена», – подтвердил агент футболиста Николас Пуппо.