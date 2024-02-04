Личке предрекли «большие проблемы» в Чехии, если он получит российское гражданство

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Марцел Личка, возглавляющий «Динамо», может стать гражданином РФ.

«Если Марцел Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы.

В сегодняшней ситуации – это невозможно. Если он сделает это, то лучше оставаться в России до конца жизни.

Но для меня он не будет врагом, потому что Личка – мой коллега и друг», – заявил Петржела.