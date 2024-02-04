Личке предрекли «большие проблемы» в Чехии, если он получит российское гражданство

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Марцел Личка, возглавляющий «Динамо», может стать гражданином РФ.
«Если Марцел Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы.
В сегодняшней ситуации – это невозможно. Если он сделает это, то лучше оставаться в России до конца жизни.
Но для меня он не будет врагом, потому что Личка – мой коллега и друг», – заявил Петржела.
- Чешский тренер возглавил «Динамо» прошлым летом.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ с 32 очками в 18 турах.
- В общей сложности Личка работает в России с 2020 года.