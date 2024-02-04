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    • Личке предрекли «большие проблемы» в Чехии, если он получит российское гражданство

    Личке предрекли «большие проблемы» в Чехии, если он получит российское гражданство

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Марцел Личка, возглавляющий «Динамо», может стать гражданином РФ.

    «Если Марцел Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы.

    В сегодняшней ситуации – это невозможно. Если он сделает это, то лучше оставаться в России до конца жизни.

    Но для меня он не будет врагом, потому что Личка – мой коллега и друг», – заявил Петржела.

    • Чешский тренер возглавил «Динамо» прошлым летом.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ с 32 очками в 18 турах.
    • В общей сложности Личка работает в России с 2020 года.

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    Источник: Metaratings

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    04.02.2024 16:47
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    Комментарии (19)
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    andrei-sarap-yandex
    1707056382
    Личка хороший человек и тренер.а ПЕТРЖЕЛА провокатор.....заткните его
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    kirdykprishel
    1707059006
    Если он сделает это, то лучше оставаться в России до конца жизни.=== Эт точно.Там в России и помрет.Без родных чешских березок...Ну хотя будут не родные русские березки.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707059819
    Этот Петькажела задолбал совсем) зачем Личке наше гражданство!?) К чему приплел тему
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    VPERDIV SPARTAK
    1707060914
    Петржела гондурас конченный
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    nemolod
    1707061903
    Наверное сам хотел заполучить гражданство-вот и изрыгает всякую гнусность даже по отношению к своему коллеге и чеху!
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    моэм
    1707065262
    Личка не собирается менять гражданство ....а такая реакция на этот фейк - вброс лишь подтверждает как много в нашей стране дураков.
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    ФК Пупсик
    1707084938
    Ну и мрази же эти чехи!!! На кой ляд их спасали в конце 2 мировой - лучше бы их лучшие друзья немцы с ними разобрались, и были бы мы сейчас ангелы!!! Ах, как не хватает маленькой картинки с крылышками, стыдно за админов, стыдно за поганый спартак!!!!
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