Глушаков спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

Денис Глушаков предположил, когда сборная России и клубы РПЛ будут допущены к международным соревнованиям.

«Думаю, плюс-минус скоро все закончится и мы будем участвовать в еврокубках. Мой прогноз – через год или полтора нас вернут в еврокубки

Почему Израиль играет, а Россия нет? Это политика. УЕФА – политика, спорт в политике. Вы же видите, как всех дисквалифицируют, на допинг проверяют – идут политические игры. Жалко спортсменов», – заявил Глушаков.