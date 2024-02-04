Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Глушаков спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

    Глушаков спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

    Денис Глушаков предположил, когда сборная России и клубы РПЛ будут допущены к международным соревнованиям.

    «Думаю, плюс-минус скоро все закончится и мы будем участвовать в еврокубках. Мой прогноз – через год или полтора нас вернут в еврокубки

    Почему Израиль играет, а Россия нет? Это политика. УЕФА – политика, спорт в политике. Вы же видите, как всех дисквалифицируют, на допинг проверяют – идут политические игры. Жалко спортсменов», – заявил Глушаков.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
    • Президент УЕФА говорил, что бан продлится до завершения СВО.

    Новости по теме
    Глушаков отреагировал на 7,5 лет тюрьмы для Промеса 13
    Глушаков рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры
    Глушаков может продолжить карьеру за пределами России 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    raritet
    1707053589
    Ну нашли прогнозиста. Проще тогда было бы спросить у кукушки: Кукушка, кукушка, скажи сколько лет осталось жить российскому футболу???"
    Ответить
    kirdykprishel
    1707058564
    Мой прогноз – через год или полтора нас вернут в еврокубки==== В УЕФА сказали что вернут когда закончится в.ойна. Глушаков по ходу знает. Глоба в шоке, нашелся прогозист мощнее его.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707059544
    В бане ему видимо рассказали когда и что )
    Ответить
    ВасяК
    1707060115
    Прямо как Ванга,или Вольфыч!!!
    Ответить
    nemolod
    1707062207
    Пора на эти УЕФА и ФИФА положить (все знают что) и идти в Суперлигу ,потому что этот запрет так и останется!
    Ответить
    г.Онега
    1707064909
    Ни через год ни через полтора играть не будем , даже если завтра закончиться СВО это не означает что сразу снимут все санкции
    Ответить
    Spartakbro
    1707106738
    Кто такой Глушаков?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+