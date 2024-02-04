Глушаков спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА

Денис Глушаков предположил, когда сборная России и клубы РПЛ будут допущены к международным соревнованиям.
«Думаю, плюс-минус скоро все закончится и мы будем участвовать в еврокубках. Мой прогноз – через год или полтора нас вернут в еврокубки
Почему Израиль играет, а Россия нет? Это политика. УЕФА – политика, спорт в политике. Вы же видите, как всех дисквалифицируют, на допинг проверяют – идут политические игры. Жалко спортсменов», – заявил Глушаков.
- Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
- Президент УЕФА говорил, что бан продлится до завершения СВО.