Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вулверхэмптона», 23-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Челси»: Петрович, Чилвел, Силва, Бадьяшиль, Дисаси, Галлахер, Мадуэке, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Палмер.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Вулверхэмптон»: Са, Доусон, Тоти, Килман, Доэрти, Нету, Кунья, Дойл, Лемина, Семеду, Беллегард.

Главный тренер: Гэри О'Нил

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вулверхэмптон»