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    • «Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вулверхэмптона», 23-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Челси»: Петрович, Чилвел, Силва, Бадьяшиль, Дисаси, Галлахер, Мадуэке, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Палмер.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Вулверхэмптон»: Са, Доусон, Тоти, Килман, Доэрти, Нету, Кунья, Дойл, Лемина, Семеду, Беллегард.

    Главный тренер: Гэри О'Нил

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Вулверхэмптон»

    «Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 13:14
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