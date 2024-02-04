Реакция Почеттино на домашние 2:4 от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча 23-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:4).
«Чувствую вину перед болельщиками.
То, как мы пропустили первый гол, подкосило команду. Настал сложный момент. Мы потеряли в энергии. Мы дважды забили себе сами.
Мы ощущаем давление и необходимость побеждать. На нас сильно давили ощущения от поражения от «Ливерпуля» (1:4).
«Челси» сейчас недостаточно хорош. Такова реальность. Это касается и меня. Мы все не соответствуем истории клуба. Нужно принять это и быть самокритичными», – сказал Почеттино.
- «Челси» идет в таблице 11-м.
- Главный тренер Маурисио Почеттино назначен летом.
- Впереди у «Челси» кубковый матч с «Астон Виллой».