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    Реакция Почеттино на домашние 2:4 от «Вулверхэмптона»

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча 23-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:4).

    «Чувствую вину перед болельщиками.

    То, как мы пропустили первый гол, подкосило команду. Настал сложный момент. Мы потеряли в энергии. Мы дважды забили себе сами.

    Мы ощущаем давление и необходимость побеждать. На нас сильно давили ощущения от поражения от «Ливерпуля» (1:4).

    «Челси» сейчас недостаточно хорош. Такова реальность. Это касается и меня. Мы все не соответствуем истории клуба. Нужно принять это и быть самокритичными», – сказал Почеттино.

    • «Челси» идет в таблице 11-м.
    • Главный тренер Маурисио Почеттино назначен летом.
    • Впереди у «Челси» кубковый матч с «Астон Виллой».

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    Источник: Football.London

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    04.02.2024 21:22
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1707074487
    Сворованная у Абрамовича команда должна играть в Чемпионшипе!!!...(((
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    zigbert
    1707117447
    Да что уж там говорить если Челси превратился в обычного середняка АПЛ.
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