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    Почеттино ответил, почему Мудрик стал в «Челси» запасным

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил, почему Михаил Мудрик стал оставаться на скамейке.

    • Украинец последние 3 матча АПЛ начал на скамейке.
    • Из последних 5 матчей всех турниров Мудрик был в основе 1 раз.
    • Михаил куплен у «Шахтера» год назад за 70 миллионов евро без учета бонусов.

    «Сейчас он на скамейке запасных. Все дело в форме – если ты поддерживаешь свою форму, то становишься лучшим на каждой тренировке. Все дело в меритократии.

    У него потрясающие качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис», – сказал Почеттино.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    04.02.2024 12:22
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1707041133
    Получается - безмозглый. И с такой фамилией- Мудрик. ***
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    Александр-Каратеев-yandex
    1707043544
    Потому что Челси лоханулся с этим трансферов, а признать очевидное не хотят.
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