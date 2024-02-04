Почеттино ответил, почему Мудрик стал в «Челси» запасным

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил, почему Михаил Мудрик стал оставаться на скамейке.

Украинец последние 3 матча АПЛ начал на скамейке.

Из последних 5 матчей всех турниров Мудрик был в основе 1 раз.

Михаил куплен у «Шахтера» год назад за 70 миллионов евро без учета бонусов.

«Сейчас он на скамейке запасных. Все дело в форме – если ты поддерживаешь свою форму, то становишься лучшим на каждой тренировке. Все дело в меритократии.

У него потрясающие качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис», – сказал Почеттино.