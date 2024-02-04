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    • «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 23 тура АПЛ, 4 февраля

    «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 23 тура АПЛ, 4 февраля

    В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» после 22 туров имеет в активе 35 очков и занимает 8-е место в таблице с отставанием от зоны Лиги чемпионов в 11 пунктов (с игрой в запасе). Манкунианцы – самая бескомпромиссная команда лиги: 11 побед, 9 поражений и 2 ничьих при разнице мячей 28:32.

    В минувшем туре подопечные Эрика тен Хага вырвали победу у «Вулверхэмптона» – 4:3.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» после 22 туров набрал 36 очков и находится на 6-й позиции. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 10 очков (игра в запасе).

    Лондонский клуб добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений при разнице голов 36:33. В минувшем туре «Вест Хэм» поделил очки с «Борнмутом» – 1:1.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

    • 23.12.23 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0;
    • 07.05.23 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0;
    • 30.10.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0;
    • 22.01.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0;
    • 19.09.21 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2.

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

    В очных встречах команды редко радуют фанатов голами. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.25.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 11:49
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