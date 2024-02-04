В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» после 22 туров имеет в активе 35 очков и занимает 8-е место в таблице с отставанием от зоны Лиги чемпионов в 11 пунктов (с игрой в запасе). Манкунианцы – самая бескомпромиссная команда лиги: 11 побед, 9 поражений и 2 ничьих при разнице мячей 28:32.
В минувшем туре подопечные Эрика тен Хага вырвали победу у «Вулверхэмптона» – 4:3.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» после 22 туров набрал 36 очков и находится на 6-й позиции. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 10 очков (игра в запасе).
Лондонский клуб добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений при разнице голов 36:33. В минувшем туре «Вест Хэм» поделил очки с «Борнмутом» – 1:1.
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:
- 23.12.23 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0;
- 07.05.23 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0;
- 30.10.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0;
- 22.01.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0;
- 19.09.21 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
В очных встречах команды редко радуют фанатов голами. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.25.