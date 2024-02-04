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    • «Челси» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 23 тура АПЛ, 4 февраля

    «Челси» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 23 тура АПЛ, 4 февраля

    В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет в Лондоне, начало – в 17:00 (мск).

    «Челси»

    Лондонцы выдали серию из побед подряд, но в прошлом туре их остановил «Ливерпуль», разгромив со счетом 4:1. На данный момент «Челси» занимает 10-е место в таблице с 31 очков.

    Команда Маурисио Почеттино добыла 9 побед, потерпела 9 поражений и 4 раза сыграла вничью. Разница мячей – 36:35.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» после 22 туров занимает 11-е место, набрав 29 очков. Команда Гари О`Нила выиграла 8 поединков, проиграла 9 встреч и 5 раз сыграла вничью. Разница мячей 33:35.

    В прошлом туре «Вулверхэмптон» в драматичном матче дома уступил «МЮ» – 3:4.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

    • 24.12.23 «Вулверхэмптон» – «Челси» – 2:1;
    • 08.04.23 «Вулверхэмптон» – «Челси» – 1:0;
    • 08.10.22 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
    • 07.05.22 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 2:2;
    • 19.12.21 «Вулверхэмптон» – «Челси» – 0:0.

    Прогноз на матч «Челси» – «Вулверхэмптон»

    Лондонцы наверняка захотят перед родными болельщиками взять реванш у «Вулверхэмптона» за поражение в 1-м круге, а заодно поквитаться за разгром от «Ливерпуля» в прошлом туре. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 11:40
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